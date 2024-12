Bonus prima casa under 36 in scadenza: a chi spetta

Precisazioni dal Fisco in merito alla finestra di accesso alle agevolazioni prima casa per gli under 36: bonus solo se il rogito si firma entro il 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al Bonus prima casa previsto per gli under 36, relativamente ai requisiti d’accesso e in particolare alla stipula dei preliminari di vendita antecedenti al rogito di acquisto.

Con la pubblicazione del principio di diritto n. 5/2024, ha sottolineato che la scadenza ultima per l’accesso alle agevolazioni è in tutti i casi il 31 dicembre 2024, non solo per gli atti definitivi ma anche per i contratti preliminari di compravendita sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della normativa originaria.

Ad ampliare il perimetro temporale dell'agevolazione rispetto a quanto stabilito inizialmente, era stato il decreto Milleproroghe (articolo 3 del decreto-legge n. 215/2023), ma limitatamente ai compromessi sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021 che portavano poi a stipule entro i termini di legge.

L’Agenzia delle Entrate, in virtù di quanto stabilito dal provvedimento, ha pertanto precisato che l’agevolazione si applica anche in presenza di contratti preliminari 2023 purchè il rogito sia stato poi firmato entro il 2024.

Sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021.

La scadenza del 31 dicembre 2024, lo ricordiamo, riguarda le misure previste dalla Legge di Bilancio 2024: mutui all’80% (commi da 8 a 13 della Legge n. 213/2023) per acquisto prima casa da parte di giovani under 36 con ISEE fino a 40mila euro con priorità a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp e giovani di età inferiore ai 36 anni.