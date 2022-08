IVA, contributi e imposte sui redditi: alla cassa entro il 22 agosto

In scadenza il pagamento di imposti e contributi con maggiorazione dello 0,40%, con termine ultimo per i versamenti il 22 agosto: tutti i dettagli.

Entro lunedì 22 agosto, persone fisiche, società e contribuenti IRES possono ancora versare le tasse dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP con la maggiorazione dello 0,40% dopo la scadenza dello scorso 30 giugno. Lo slittamento lungo è dovuto alla pausa estiva, che ha fatto spostare il termine di sabato 30 luglio alla ripresa delle attività dopo il consueto stop fiscale di metà agosto.

Imposte e contributi da versare

IRPEF, IRES, IRAP

Addizionali IRPEF e IRES

cedolare secca sulle locazioni

addizionale del 25% sul reddito per “tassa etica”

imposte sostitutive dovute da alcune categorie di contribuenti come i forfettari

imposte sostitutive per rivalutazione beni d’impresa, affrancamento saldo attivo di rivalutazione e riallineamento valori civili e fiscali dei beni

imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”

imposte patrimoniali IVIE e IVAFE

acconto 20% per redditi soggetti a tassazione separata senza ritenute alla fonte

IVA per l’adeguamento agli ISA

contributi INPS di artigiani e commercianti (sul reddito eccedente il minimale) e professionisti in Gestione separata

contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri diritto annuale alle Camere di Commercio (in un’unica soluzione).

Acconti IRPEF, IRAP e IRES

Calendario fiscale di fine agosto, le scadenze dopo al pausa estiva 16 Agosto 2022 Oltre al saldo da modello Redditi PF 2022, le persone fisiche devono versare l’acconto IRPEF in caso di imposta superiore a 51,65 euro, versato in una o due rate: unico versamento entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro; due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro. In questo caso, la prima rata (insieme al saldo) è pari al 40% (è quella che ancora si pagare con maggiorazione dello 0,40% entro il 22 agosto) e la seconda entro il 30 novembre.

Le società di persone e gli enti equiparati versano l’IRAP, mentre i contribuenti IRES possono versare saldo e primo acconto (se il versamento da eseguire alla scadenza della prima non supera i 103 euro, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda).

Saldo IVA

Il saldo IVA 2021 può essere versato entro lunedì 22 agosto con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno 2022, con ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente maggiorazione totale.