Precompilata 2022: la Dichiarazione dei Redditi in 6 passi

Come accedere alla precompilata, visualizzare e scaricare il 730 o Redditi, integrare o accettare il Modello e presentare la dichiarazione dei redditi.

Tutto pronto per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, sempre più completa di dati già noti al Fisco e dunque inseriti nel modello, che può ancora essere presentato con il supporto del CAF e altri intermediari abilitati oppure può essere inviata online dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco di seguito i passaggi di base, i link, le regole e le tempistiche previste per presentare la precompilata online.

Quando è disponibile la dichiarazione precompilata 2022?

La Dichiarazione dei Redditi Precompilata 2022 è disponibile online dal 23 maggio sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dal 31 Maggio il modello prescelto (730 o Redditi PF) si può anche modificare oppure accettare senza modifiche e trasmettere direttamente online, dalla stessa pagina web.

Dove trovo il 730 precompilato online?

Per accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata ci sono due modi: si accede dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo nella propria area riservata; si visita il sito dedicato alla precompilata raggiungibile da questo link: https://info730.agenziaentrate.it.

Come si accede alla precompilata 2022?

Le modalità di accesso e visualizzazione del Modello 730 richiedono in tutti i casi (sito web dell’Agenzia delle Entrate in area riservata oppure portale informativo del Fisco dedicato alla Precompilata) l’utilizzo di credenziali personali (SPID, CNS, CIE, ecc.): basta seguire il percorso guidato a partire dalla scelta del profilo utente per arrivare a veder direttamente il proprio modello già precompilato.

Da quando si può presentare il 730 precompilato?

Il modello 730 precompilato, disponibile per la sola visualizzazione dal 23 maggio 2022, può essere accettato senza modifiche o integrato a partire dal 31 maggio 2022: da quella stessa data, si potrà anche presentare. In base al calendario 2022 della Precompilata si potrà poi procedere ad eventuale annullamento del 730 inviato dal 6 al 20 giugno 2022. La scadenza ultima per l’invio del 730/2022 è il 30 settembre, mentre per il Modello Redditi PF è il 30 novembre.

Come scaricare il 730 precompilato 2022?

Il modello 730 precompilato ed il Modello Redditi PF sono disponibili online per la consultazione ed il download dal 23 maggio 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul portale della Precompilata (info730.agenziaentrate.it): una volta seguita la procedura guidata per accedere al modello, nella stessa pagina è disponibile la funzione per scaricare il modello. Attenzione: il modello 730 precompilato si può scaricare in due diversi momenti, ossia prima dell’invio nella sua forma precompilata originaria e dopo l’invio, nella sua forma definitiva, con le eventuali modifiche e integrazioni apportate ed in conseguente ricalcolo della somma a debito o a credito.

Dove trovo i miei vecchi 730?

Dalla home del sito dell’Agenzia delle Entrate bisogna entrare nella propria area riservata, accedendo così alla sezione “La mia scrivania”. Dalla voce “Consultazioni”, si deve scegliere il servizio “Cassetto fiscale personale”: cliccando su “Dichiarazioni fiscali” nel menu a sinistra si accede a tutte le dichiarazioni presentate; cliccando su “Annualità disponibili” si seleziona quello di proprio interesse. Da questa sezione è anche possibile stampare o scaricare i vecchi 730 in formato pdf.