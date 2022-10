Startup Night a Milano: networking e pitch per aspiranti imprenditori

Startup Night Milano 2022: venerdì 11 novembre si fa networking mettendo assieme diverse generazioni di imprenditori in chiave Open Innovation.

Dopo l’edizione di luglio a Roma, si ripete questa volta a Milano la Startup Night, organizzata dal facilitatore Seedble assieme all’agenzia di comunicazione SCAI Comunicazione e all’acceleratore Founder Institute Italy.

Si tratta di un appuntamento pensato per favorire il networking tra protagonisti dell’ecosistema italiano delle startup e l’incontro con aziende aperte all’Open Innovation. L’evento è in programma venerdì 11 novembre presso Le Village by CA, nella cornice della Milano Digital Week 2022.

Quello delle Startup in Italia è un comparto in grande fermento. Startup e PMI innovative, in crescita i finanziamenti 14 Settembre 2022 Secondo l’Osservatorio del Ministero delle Finanze sulle Startup e le PMI Innovative attive in Italia, la Lombardia è la Regione sul podio (vi risiede il 26,7% di tutte le startup italiane), con Milano che resta la provincia più popolosa per numeri assoluti (2737 startup). Nel secondo trimestre 2022, le operazioni gestite con startup innovative sono state 666 (+7% rispetto al trimestre precedente), per un totale di risorse potenzialmente mobilitate di 193 milioni di euro (+44%) e un importo medio di 289mila euro (+34%).

La Lombardia, e in particolare a Milano, fanno da traino per tutto il Paese, con oltre il 60% dei round che ha coinvolto proprio startup lombarde, che si trovano a vivere in sistema di sinergie tra diversi player, tra centri di innovazione, incubatori e acceleratori, e programmi universitari e fondi di investimento.

Anche per questo motivo la Startup Night è organizzata nella cornice della Milano Digital Week 2022, articolandosi in diversi format.

Round table interattiva tra esperti di settore sullo scenario italiano e sulle leve per favorire i processi di Open Innovation, attraverso casi reali di successo e fallimento.

interattiva tra esperti di settore sullo scenario italiano e sulle leve per favorire i processi di Open Innovation, attraverso casi reali di successo e fallimento. Startup Battle : 4 startup del gaming si sfidano in una pitch fight per aggiudicarsi i servizi di OVH Cloud.

: 4 startup del gaming si sfidano in una pitch fight per aggiudicarsi i servizi di OVH Cloud. Pitch Session: pitch di presentazione, da parte di aspiranti imprenditori e nuovi startupper, delle proprie idee di business al Founder Institute Italy.

Il momento conclusivo dell’evento è un vero e proprio party per fare nuove conoscenze, intessere nuove relazioni professionali e favorire la contaminazione di idee.