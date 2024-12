Ddl Concorrenza alla Camera: le nuove misure approvate

Legge annuale sulla Concorrenza: una panoramica delle misure originali e delle novità introdotte nel passaggio parlamentare a Montecitorio.

Tetto al 5% delle commissioni sui buoni pasto, un portale informatico gestito dall’IVASS per confrontare le polizze catastrofali obbligatorie, regole meglio definite sulle multe ai servizi di noleggio con conducente: sono le principali novità introdotte alla Camera al disegno di legge annuale sulla Concorrenza, che si avvia al dibattito in Senato.

Vediamo di seguito una panoramica delle nuove misure e di quelle che già erano presenti nello schema di legge approvato dal Governo.

Legge annuale sulla Concorrenza: misure e novità

Il disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei Ministri a luglio e si appresta a terminare il suo iter parlamentare entro fine anno. Si tratta del provvedimento che, fra le altre cose, contiene anche nuove norme che interessano le nuove attività d’impresa, le concessioni autostradali e la trasparenza dei prezzi per i prodotti commercializzati con il medesimo confezionamento ma con quantità ridotte ed un aumento del prezzo unitario.

Per le startup si elimina la soglia minima di capitale sociale di 20mila euro entro il secondo anno di iscrizione al registro speciale ma vengono previsti nuovi requisiti che valorizzano le attività di ricerca e sviluppo e innovazione. Sono prorogate al 2025 le concessioni per i dehor di ristoranti e pubblici esercizi, in attesa di un riordino delle normative. Viene infine stabilito che una parte dei pedaggi autostradali vadani allo Stato invece che alle società titolari della concessione.

Commissioni sui buoni pasto

Fra le nuove misure introdotte nel corso del dibattito parlamentare, invece, spicca la norma sui buoni pasto: viene previsto anche nel settore privato un tetto del 5% alle commissioni che gli esercenti devono pagare alle società emittenti, con un periodo cuscinetto che salvaguarda le attuali commissioni fino al primo settembre 2025 sugli accordi già in essere.

RC Auto e polizze catastrofali

Novità anche in materia di assicurazioni. Il testo originario del ddl prevedeva già una stretta sulla scatola nera della RC Auto mentre ora vengono vietate le penali per il cliente che vuole disinstallarla alla scadenza del contratto e viene sancito il diritto alla portabilità dei dati.

Il testo uscito dalle Commissioni alla Camera prevede anche l’istituzione di un nuovo portale, gestito dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per consentire il confronto delle offerte sulle polizze catastrofali che saranno obbligatorie per le imprese dal 1° gennaio 2025.

Noleggio con conducente

Per quanto riguarda le attività Ncc (Noleggio con conducente), il disegno di legge annuale sulla Concorrenza fin dall’inizio introduce una serie di norme con sanzioni per le violazioni (sospensione e revoca della licenza per mancata iscrizione al registro). Nel corso dell’iter parlamentare sono stati introdotti alcuni paletti, per cui le multe salgono se la violazione viene nuovamente commessa nell’accordo di cinque anni. La precedente formulazione puniva invece la reiterazione senza fissare criteri temporali.