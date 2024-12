Legge annuale sulla Concorrenza approvata: tutte le misure

Approvata definitivamente la legge annuale per la concorrenza: novità per autostrade, taxe, Ncc, RC auto, utenze ed anche per le startup.

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, la legge annuale per il mercato e la concorrenza diventa realtà. Presentato dal Governo il 9 agosto scorso, il provvedimento è stato inserito tra gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da conseguire entro la fine del 2024.

La nuova legge introduce misure incisive in ambiti diversificati, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, incentivare la competitività e tutelare i consumatori.

Ecco tutte le principali novità.

Concessioni autostradali: nuove regole per gare e durata

Il testo finale della nuova Legge sulla Concorrenza stabilisce che le concessioni autostradali saranno assegnate esclusivamente tramite gara pubblica, abolendo il rinnovo automatico. Si stabilisce dunque l’obbligo di istituire specifiche procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni.

Vengono definite norme sulla durata delle concessioni, generalmente non superiore ai 15 anni, e sulle modalità di risoluzione dei contratti.

Inoltre, si introducono criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, nonché per la pianificazione degli investimenti destinati alla manutenzione straordinaria.

Trasporto pubblico non di linea: stretta su abusivismo

Il provvedimento affronta il fenomeno dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea, in particolare nel settore taxi e NCC (noleggio con conducente).

È prevista l’introduzione di sanzioni per i conducenti non iscritti al registro, che possono arrivare fino alla revoca dell’autorizzazione.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo per il riordino del settore. Nel frattempo, le autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico esistenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Trasparenza nei prodotti e tutela dei consumatori

Dal 1° aprile 2024, i produttori saranno obbligati ad apporre etichette specifiche sui prodotti che, pur mantenendo inalterato il confezionamento, presentano una riduzione della quantità e un aumento del prezzo per unità di misura. La misura punta a contrastare fenomeni di shrinkflation, a beneficio dei consumatori.

Inoltre, per limitare le offerte pubblicitarie indesiderate, l’AGCOM aggiornerà il regolamento sulla portabilità dei numeri, rafforzando i controlli contro la condivisione illecita di dati tra operatori.

Start-up innovative: agevolazioni per nuovi ingressi

La recente approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 introduce significative modifiche al quadro normativo delle startup innovative in Italia, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la competitività nel tessuto imprenditoriale nazionale.

Nuova definizione di startup innovativa

Il provvedimento ridefinisce i criteri per l’identificazione delle startup innovative, focalizzandosi sulle micro, piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano specifici requisiti. In particolare, entro due anni dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, le startup devono:

Disporre di un capitale sociale minimo di 20.000 euro.

Avere almeno un dipendente.

Questi parametri mirano a individuare e sostenere le imprese con maggiori potenzialità di crescita e innovazione.

Esclusione di specifiche attività

La legge esclude dalla qualifica di startup innovativa le imprese che svolgono prevalentemente attività di agenzia o consulenza. Questa misura intende garantire che le agevolazioni siano destinate a realtà con un effettivo contenuto innovativo e tecnologico.

Disciplina transitoria

Per le società già iscritte nella sezione speciale dedicata alle startup innovative, è previsto che possano mantenere tale status in base ai requisiti vigenti al momento dell’iscrizione. I nuovi criteri si applicheranno alle iscrizioni successive all’entrata in vigore della legge, assicurando una transizione graduale al nuovo regime normativo.

Buoni pasto: commissioni ridotte anche nel privato

Dal 1° gennaio 2024, il tetto del 5% sulle commissioni applicabili ai buoni pasto, già in vigore nel settore pubblico, si estende anche a quelli di nuova emissione nel privato. Per i buoni in circolazione, le condizioni attuali rimangono valide fino al 31 agosto 2025.

RC auto: più libertà sulle scatole nere

La legge introduce incentivi per facilitare la portabilità dei dispositivi telematici installati sui veicoli, comunemente noti come “scatole nere”. Gli assicurati potranno disinstallare gratuitamente il dispositivo alla scadenza del contratto e ottenere i dati registrati in un formato leggibile, favorendo una maggiore libertà nella scelta dell’assicuratore.

Bolletta luce: tutele graduali fino a giugno 2025 La Legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce misure specifiche a tutela dei clienti domestici vulnerabili nel settore dell’energia elettrica. In particolare, l’articolo 24 del provvedimento prevede che tali clienti possano richiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al Servizio a Tutele Graduali (STG). L’obiettivo è facilitare la transizione dei clienti vulnerabili verso il mercato libero, assicurando al contempo un adeguato livello di tutela e supporto durante il processo.