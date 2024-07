Nuove risorse a sostegno delle startup innovative femminili

Nuova intesa tra Invitalia e PNICube a sostegno delle startup innovative femminili che partecipano al Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI 2024.

A un anno dal Protocollo d’Intesa siglato tra Invitalia e PNICube è stato firmato l’addendum dell’accordo che dà continuità all’impegno sottoscritto, offrendo nuovo sostegno all’imprenditoria femminile.

In questo contesto, Invitalia ha istituito il premio speciale “Imprenditoria Femminile” in collaborazione con la Rete nazionale PNICube e l’Osservatorio Scientifico Imprese Femminili dell’Università di Roma Tor Vergata, dedicato alle startup innovative femminili che partecipano al Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI 2024, in progremma il 5 e 6 dicembre prossimi presso l’Università Tor Vergata.

Il premio speciale, grazie a uno stanziamento complessivo di 30mila euro, si rivolge proprio alle startup innovative a maggioranza femminile che concorrono a uno dei quattro premi settoriali previsti: Cleantech & Energy, ICT, Industrial, Life Sciences – MEDtech (qui il link al Regolamento).

L’addendum amplia la gamma di opportunità e incentivi a supporto delle imprese innovative condotte da donne.

Fondi e attività del programma Imprenditoria Femminile, che Invitalia gestisce per conto del MIMIT, sono finalizzati ad aumentare il livello di competenze e di partecipazione delle donne al mercato del lavoro altamente qualificato.