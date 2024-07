Giovani imprenditori agritech: al via la call Ideas2Grow

Call Ideas2Grow promossa da Intesa Sanpaolo con Talent Garden per valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali innovative in ambito agritech.

Prende il via la seconda edizione di Ideas2Grow, il progetto promosso da Intesa Sanpaolo con la collaborazione di Talent Garden per valorizzare le iniziative innovative in ambito agritech basate su tecnologie digitali e sostenibilità, in grado di generare risvolti positivi per l’occupazione giovanile attraverso l’autoimprenditorialità.

Ideas2Grow si rivolge a giovani under 35, studenti o neolaureati provenienti dalle province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi e Brescia, in possesso di un’idea di prodotto o servizio innovativo per il settore dell’agricoltura: per i migliori è previsto un percorso di formazione gratuito per avviare la propria startup.

Ideas2Grow, che rientra nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo a favore dei giovani, si articola in tre fasi diverse:

invio delle candidature alla Call 4 Ideas fino al 15 novembre, proponendo la propria idea di business innovativo per il settore agricolo;

selezione di 50 giovani per partecipare alla terza fase entro la fine di novembre;

avvio del percorso di Talent Garden “Agritech: Leadership e Entrepreneurship” articolato in 4 moduli formativi per un totale di 50 ore di formazione online, 30 ore di studio individuale e 5 ore di coaching per ciascun team.

Con il fine di permettere l’acquisizione degli strumenti indispensabili per il lancio della propria impresa, il percorso formativo realizzato da Talent Garden sarà avviato a partire da dicembre 2024 e terminerà all’inizio di aprile 2025.

Le candidature possono essere inviate attraverso il sito ufficiale di Intesa Sanpaolo nella sezione dedicata all’iniziativa Ideas2Grow.