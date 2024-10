Premio innovazione SEmi per PMI e Startup

Nuovo riconoscimento dall’Associazione della Stampa Estera di Milano per valorizzare l’innovazione imprenditoriale e l’impatto economico-sociale.

Al via le candidature del nuovo premio per PMI e Startup con progetti innovativi in ambito design, manifattura, life science e nuove tecnologie (con particolare focus su Fintech, Cleantech e AI). Promosso dall’Associazione della Stampa Estera di Milano (SEmi), mira a valorizzare le idee che possono generare effetti benefici a livello economico e sociale.

Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della Fondazione Fiera Milano, l’iniziativa intende sottolineare l’importanza dell’innovazione come motore per la crescita.

Premio Innovazione SEmi 2024: come partecipare

Si tratta di una nuova opportunità per le aziende italiane che vogliono mettere in luce il loro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, promuovendo idee capaci di generare valore anche per la collettività.

Le imprese che intendono candidarsi devono compilare entro il 21 ottobre la domanda utilizzando il modulo (scaricabile qui) fornendo una descrizione del progetto in 4mila battute (spazi inclusi), eventualmente corredata da immagini o video, trasmettendo il tutto all’indirizzo stampaesterami@gmail.com.

Un Comitato di Valutazione, che comprende rappresentanti dell’Associazione della Stampa Estera di Milano e altri esperti, analizzerà le proposte per selezionare i vincitori di ogni categoria, oltre a individuare un progetto particolarmente meritevole a cui verrà assegnato il premio complessivo.

Le selezioni saranno effettuate in base ai seguenti criteri:

benefici a livello economico e sociale del progetto portato a termine o in fase di attuazione;

originalità, innovazione e replicabilità delle attività proposte;

rappresentatività delle caratteristiche del sistema economico italiano;

potenziale impatto oltre il settore commerciale specifico dell’impresa;

interesse per la stampa internazionale.

Premi e cerimonia ufficiale

I premi consistono in riconoscimenti per le imprese, oltre alla possibilità di presentare i propri progetti durante eventi appositamente organizzati per la stampa estera. Le imprese vincitrici potranno inoltre beneficiare della visibilità attraverso i canali ufficiali dell’Associazione, inclusi social media, newsletter, comunicati stampa ed eventuali eventi collaterali.

Più in dettaglio, i vincitori potranno presentare i loro progetti alla stampa estera di Milano, in occasione di un evento dedicato, e verrà dato loro risalto attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’associazione.

I vincitori del Premio Innovazione SEmi verranno annunciati durante una cerimonia ufficiale che si terrà il 25-26 novembre 2024 presso la Sala Terrazzo di Palazzo Giureconsulti a Milano. Oltre ai rappresentanti dell’Associazione della Stampa Estera, parteciperanno esponenti istituzionali, giornalisti e operatori del mondo della comunicazione.