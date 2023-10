Bonus Mamme 2024, aumenta la busta paga: la novità in Manovra

Bonus mamme per lavoratrici con almeno due figli, esonero trattenute INPS con aumento di stipendio: guida alla nuova misura inserita in Manovra 2024.

Per Giorgia Meloni è la misura più importante del Pacchetto Famiglia inserito nella Manovra 2024, non soltanto promuovendo la natalità e favorendo la genitorialità ma incentivando anche l’occupazione femminile. Stiamo parlando del Bonus Mamme in busta paga a partire dal secondo figlio.

La misura consiste in un esonero totale dai contributi previdenziali dovuti dalle lavoratrici madri e di norma trattenuti sullo stipendio, traducendosi in un aumento dello stipendio netto di quasi il 10%.

Vediamo come funzionerà in dettaglio.

Bonus Mamme 2024: come funziona

Il Bonus Mamme 2024 è un incentivo concepito per sostenere le famiglie, in particolare le lavoratrici madri. Queste ultime saranno esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico, che saranno versati al loro posto dallo Stato.

Il taglio del cuneo fiscale (contributivo) a carico della lavoratrice sarà automaticamente applicato:

fino ai 10 anni del figlio più piccolo per le madri con due figli ;

più piccolo per le madri con ; fino ai 18 anni del figlio più piccolo per le madri con tre o più figli.

Per tutto questo arco temporale, quindi, le lavoratrici madri con almeno due figli si vedranno riconoscere un netto più alto in busta paga.

Questo perché, tra gli elementi da considerare nel calcolo dello stipendio netto, c’è anche l’aliquota contributiva da versare versata al proprio ente pensionistico. L’aliquota INPS trattenuta ai lavoratori, per capirci, che è pari al 9,19% della retribuzione lorda (lo stipendio lordo diminuito dei contributi INPS, corrisponde all’imponibile IRPEF).

Con il Bonus Mamme 2024, questa percentuale che normalmente viene trattenuta sullo stipendio sarà pagata all’ente previdenziale all’INPS e pertanto il datore di lavoro verserà una quota corrispondente direttamente nello stipendio della lavoratrice.

Altre misure per la genitorialità in Manovra 2024

La Legge di Bilancio 2024 prevede misure per la famiglia del valore di 1 miliardo di euro. Tra queste, trovano posto anche il nido gratis per il secondo figlio (obiettivo da perseguire tramite un incremento del fondo per gli asili nido), la conferma delle maggiorazioni sull’Assegno Unico alle famiglie numerose, due mesi di congedo parentale con indennizzo aumentato (a determinate condizioni) e fino a 2mila euro di fringe benefit (su libera scelta del datore di lavoro) per dipendenti chi ha figli.