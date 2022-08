Taglio del cuneo fiscale in busta paga: di quanto aumenta lo stipendio netto

Calcolo importo maggiorati dello stipendio netto in busta paga per effetto del nuovo sgravio contributivo da luglio a dicembre: da 6 a 25 euro al mese.

La busta paga da luglio a dicembre diventa più pesante per i lavoratori subordinati con reddito lordo annuo fino a 35mila euro, grazie al nuovo taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti bis.

Tuttavia, lo stipendio netto mensile aumenta davvero di pochi euro, corrispondenti ad uno sgravio del 2%. Vediamo i dettagli.

Taglio cuneo fiscale: sgravio contributivo sullo stipendio

L’esonero contributivo dello 0,8% è stato incrementato di un ulteriore 1,2% dall’articolo 20 del dl n. 115/2022. Si tratta però di un’agevolazione temporanea, che riguarda le mensilità di stipendio con le competenze di luglio in poi fino a quelle di dicembre.

A chi spetta l’agevolazione in busta paga

Aiuti bis: a lavoratori e pensionati molto meno del bonus 200 euro 5 Agosto 2022 L’esonero aggiuntivo dell’1,2% spetta agli stessi beneficiari di quello dello 0,8% (lo stesso che ha dato diritto al bonus 200 euro): tutti i dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro lordi parametrati su 13 mensilità.

Sono ricompresi tutti i rapporti di lavoro subordinato (compresi quelli di apprendistato o per lavoro agricolo) in forza presso qualunque datore di lavoro pubblico e privato anche non imprenditore.

Taglio del cuneo fiscale: di quanto aumentano gli stipendi

La riduzione dell’aliquota IVS in busta paga, che per il secondo semestre dell’anno scende al 7,19% per dipendenti privati e 6,8% per quelli pubblici, comporta uno stipendio netto maggiore. Per le competenze dal 1° luglio al 31 dicembre, questi aumenti si traducono in ritocchi al rialzo, compresi tra 10 e 30 euro al mese.

Limitatamente al solo taglio del cuneo pari a 1,2%, l’aumento netto semestrale in busta paga nel suo complesso è pari a circa 36 euro (6 euro al mese) per i redditi minimi (8mila euro), fino ad arrivare ai 160 euro (25 euro al mese) dei lavoratori con reddito massimo ammesso (35mila euro). In media, chi ha uno stipendio lordo di 20mila euro otterrà da luglio a dicembre qualcosa come 16 euro in più al mese, ossia 96 euro in tutto.

Dal 1° gennaio 2023 si torna alle consuete aliquote IVS, con le trattenute applicare nel 2021 (9,19% per il settore privato e 8,8% nel pubblico) , dal momento che termina anche il temporaneo sgravio dello 0,2% che era stato previsto dalla Legge di Bilancio per il solo 2022.