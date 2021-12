Contratto di ricollocazione per disoccupati

La Regione Lazio attiva contratti di ricollocazione a beneficio di over 30 disoccupati: orientamento e accompagnamento al lavoro autonomo e subordinato.

Nell’ottica di favorire la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio, la Regione Lazio ha promosso un nuovo avviso per agevolare la stipula di contratti di ricollocazione a beneficio di over 30 privi di impiego. L’iniziativa prevede l’attivazione di misure di assistenza e accompagnamento, al fine di creare opportunità concrete per l’accesso o il rientro nel mercato di lavoro, visto anche il perdurare della crisi e dell’emergenza Covid.

Il contratto di ricollocazione, in particolare, si è dimostrato uno strumento innovativo di politica attiva del lavoro e una risorsa valida per agevolare l'uscita dallo stato di disoccupazione in tempi molto rapidi. La misura è destinata a coloro che hanno compiuto 30 anni di età e che si trovano in stato di disoccupazione.

Requisiti

Devono essere residenti nella Regione Lazio o in possesso di regolare permesso di soggiorno. Altri requisiti sono:

non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

essere lavoratori il cui reddito annuo da lavoro dipendente o autonomo risulta pari o inferiore a 8.145,00 euro nel caso di reddito da lavoro dipendente o di 4.800,00 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.

I percettori del Reddito di Cittadinanza, invece, non possono sottoscrivere il contratto di ricollocazione in quanto destinatari della misura nazionale dell’assegno di ricollocazione.

Contratto

Secondo quanto previsto dalla Regione Lazio, il percorso del contratto di ricollocazione si basa sull’attivazione di alcune specifiche azioni:

orientamento specialistico;

stesura del piano personalizzato contenete le modalità attuative del CdR;

attività di accompagnamento al lavoro autonomo o al lavoro subordinato.

Le domande per aderire all’avviso possono essere presentate fino al 31 luglio 2022.