Pensione precoci: le ultime novità per il 2022

Ultime novità per la pensione dei lavoratori precoci: le richieste in Manovra 2022 e in riforma pensioni ed effetti potenziali su beneficiari e scadenze.

In attesa di novità nel 2022, per la pensione Precoci, si è intanto chiusa la seconda e ultima finestra 2021 per inoltrare la domanda di uscita con la Quota 41. Riforma a parte, infatti, la normativa consente di andare in pensione anticipata rispetto ai requisiti Fornero, utilizzando ogni anno due finestre temporali per potervi accedere se si hanno i requisiti previsti: il 1° marzo ed il 30 novembre.

Pensioni precoci: le ultime novità

Fermo restando questo meccanismo, la vera novità della riforma pensioni 2022, ancora in via di discussione, potrebbe essere l’estensione della platea dei precoci beneficiari ai nuovi addetti ai lavori gravosi che sono stati individuati ai fini della pensione con APE Sociale, mentre non sembrano esserci possibilità concrete di una “Quota 41 per tutti” come richiesto dai Sindacati. In nessuno dei due casi, comunque, sembrano esserci margini per un inserimento in Legge di Bilancio, visti i tempi stretti: significa che per vedere smuoversi qualcosa bisogna attendere ancora.

I requisiti di accesso per la pensione precoci

Quota 41: chi sono i beneficiari oggi 24 Maggio 2021 I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, se hanno anche almeno 12 mesi di contributi effettivi versati prima dei 19 anni di età, acquisiscono lo status di “precoci” e possono accedere alla Quota 41, cioè possono andare in pensione a qualunque età se hanno 41 anni di contributi (questo, almeno fino al 31 dicembre 2026, visto che fino a quella data è previsto il blocco degli scatti) e rientrano in una delle quattro categorie di lavoratori ammesse alla pensione precoci:

disoccupati dopo tre mesi dalla NASpI o altra indennità spettante (questo requisito, non è stato eliminato dalla Legge di Bilancio 2022); caregiver da almeno 6 mesi di coniuge o parente di primo grado convivente, con handicap grave (Legge 194); invalidi civili con almeno il 74% di riduzione della capacità lavorativa accertata; addetti a lavori usuranti o gravosi (specificate dalla legge 67/2011 e dalla Manovra 2017) per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività.

Mansioni gravosi per la Quota 41 dei Precoci

Nuovi lavori gravosi anche per la pensione Precoci? 5 Novembre 2021 Su questo quarto gruppo di gravosi si innesca la potenziale estensione della platea dei beneficiari: al momento non è previsto dal Ddl di Bilancio 2022, ma ci sono richieste in questo senso, tanto tra gli emendamenti alla Manovra quanto presso i tavoli di discussione a Palazzo Chigi.

L’elaborazione del nuovo elenco di mansioni gravose, in parte adottato ai fini dell’ampliamento della platea dei beneficiari dell’APE Sociale 2022, non è previsto anche per la pensione con Quota 41 dei precoci, il cui elenco di riferimento è al momento (salvo novità dell’ultima ora a margine dell’approvazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022) quello contenuto nell’allegato E della legge 232/2016. Non si esclude che, reperite le risorse finanziarie, questa novità possa invece essere incamerata nei prossimi mesi, attraverso la riforma delle pensioni. Occhi puntati, dunque, alla prossima scadenza del 1° marzo 2022 per la domanda di pensione precoci.

Pensione anticipata precoci: quando fare domanda

Per la pensione agevolata riservata ai lavoratori precoci, come anticipato, si deve inoltrare ogni anno la domanda di pensione precoci, per il riconoscimento del diritto. La scadenza principale è quella del 1° marzo, mentre eventuali domande tardive possono essere accettate se inviate entro il 30 novembre. Tuttavia, in questo secondo caso, sono prese in considerazione soltanto se rimangono risorse finanziarie per metterle in liquidazione.

E’ dunque necessario attendere una risposta in questo senso dall’INPS, che deve pervenire entro il 31 dicembre, così da permettere l’inoltro della domanda di pensione vera e propria.

Decorrenza pensione precoci

Il requisito contributivo dei 41 anni, necessario ai lavoratori precoci per accedere alla pensione anticipata loro riservata, si può essere perfezionare anche tramite il cumulo gratuito dei periodi assicurativi (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Tuttavia, per chi esercita questo diritto, è differente la decorrenza della pensione precoci. Di seguito il dettaglio:

la decorrenza della pensione per i precoci che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio scatta dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti;

scatta dopo dalla maturazione dei requisiti; la decorrenza pensione per i lavoratori precoci che cumulano i periodi scatta il primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.