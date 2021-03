DL Covid: congedi, bonus baby sitter e smart working con scuole chiuse

Congedi parentali retroattivi da gennaio per genitori di studenti in DAD o quarantena, ma anche smart working e bonus baby sitter: le novità nel Dl Covid.

Decreto Covid: Italia in zona rossa a Pasqua, zona gialla sospesa 12 Marzo 2021 Nel Decreto Legge con le nuove misure anti Covid rientrano i preannunciati congedi Covid per i genitori di figli a casa in quarantena o DAD a causa della chiusura delle scuole. Era un provvedimento atteso nel decreto Sostegni, ma visti i tempi stretti è stata anticipata l’approvazione della misura nel CdM del 12 marzo, nell’ambito del decreto con le misure in vigore da lunedì 15 marzo, quando scatteranno i numerosi passaggi in zona rossa (con scuole chiuse).

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine del suo intervento presso il Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino, ha anticipato:

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting.

Il decreto prevede fino al 30 giugno 2021 in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli:

per i genitori dipendenti la possibilità di usufruire dei congedi Covid retribuiti al 50%;

per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un bonus baby sitting,

In base alle anticipazioni fino ad ora fornite da rappresentanti del Governo (nell’attesa della pubblicazione del testo del DL in Gazzetta Ufficiale), i congedi sono retroattivi a partire dallo scorso primo gennaio, e interessano i genitori di studenti fino a 14 anni. Per chi ha figli dai 14 a 16 anni, resta invece il diritto allo smart working.

In base a quanto dichiarato dalla ministra della Famiglia, Elena Bonetti, i bonus baby sitter sono di importo fino a 100 euro a settimana. Si attendono i dettagli della norma su una serie di punti, per esempio il diritto al congedo parentale per i genitori in smart working, e l’esatto perimetro di applicazione del bonus baby sitter.

In ogni caso, i nuovo congedi diventano immediatamente utilizzabili (anche retroattivamente), in concomitanza con la nuova stretta delle misure anti Covid, e con l’aumento del rischio contagio, che mezza Italia in zona rossa (quindi con scuole chiuse) da lunedì 15 marzo. La misura è stata finanziata con 290 milioni di euro.