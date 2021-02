Work Experience Smart 21: tirocini per disoccupati

Il bando della Regione Veneto per attivare percorsi di formazione e tirocinio a beneficio dei disoccupati over 30.

La Regione Veneto offre ai disoccupati con più di 30 anni la possibilità di perfezionare skill e competenze, frequentando percorsi di formazione e tirocinio. Il bando “Work Experience Smart 21” pubblicato dalla Regione si rivolge agli enti accreditati per i servizi al lavoro e la formazione superiore, chiamati ad attivare partenariati con i datori di lavoro privati (imprese e studi professionali) che ospiteranno i tirocinanti.

I percorsi avranno una durata massima di 10 mesi e comprenderanno ore di orientamento, attività di formazione e un periodo di tirocinio in azienda da 2 a 4 mesi, che si svolgeranno sia in Veneto sia in altre regioni italiane o in Paesi dell’Unione europea. Per i tirocinanti non beneficiari di sostegno al reddito, inoltre, è prevista un’indennità di partecipazione.

Sono previste due diverse tipologie di Work Experience:

Work Experience per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

Work Experience per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di formazione).

È anche possibile organizzare un’attività formativa denominata Alfabetizzazione digitale, finalizzata all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze digitali dei destinatari. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili nel bando pubblicato sul Bollettino Regionale della Regione del Veneto.