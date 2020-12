Congedi Covid per sospensione didattica al via

La domanda si presenta in modalità telematica attraverso i consueti canali:

portale web INPS dopo l’accesso con PIN, SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi;

Contact center (numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento;

Patronati e relativi servizi web gratuiti.

La domanda può riguardare anche periodi già utilizzati per il congedo, perché con decorrenza 29 ottobre 2020.

Con un successivo messaggio, l’INPS rende noto che saranno fornite anche le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo straordinario, di cui all’articolo 13 del DL 149/2020, riservato ai genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza in scuole secondarie di primo grado.