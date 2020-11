Covid Lazio: negozi chiusi alle 21

Scostamento di bilancio e nuove risorse per i contributi a fondo perduto nelle nuove zone rosse e arancioni: Decreto Ristori Ter approvato in CdM.

DPCM Covid: verso nuove regole a dicembre

Negozi e ristoranti aperti, apertura confini regionali: le ipotesi per il DPCM di dicembre in vista del Natale e le novità sulle regioni in zona rossa.