Mobilità sostenibile: bonus auto, moto e bici in Legge di Bilancio 2021

Mobilità sostenibile: proroga incentivi moto elettriche e rifinanziamento bonus bici in Legge di Bilancio 2021, emendamento anche su eco-incentivi auto.

Incentivi per acquisto di moto elettriche o ibride fino al 2026, ci sono nuovi fondi per il bonus bici: sono due misure di mobilità sostenibile inserite nel disegno di Legge di Bilancio 2021 (art. 126) approvato dal Governo e in discussione alla Camera, dove sono già stati presentati emendamenti (ancora da approvare) per inserire ulteriori agevolazioni.

Incentivi moto

Eco-incentivi moto: contributi statali 31 Luglio 2020 L’incentivo per l’acquisto di due ruote green è quello già previsto quest’anno, che prevede un contributo del 30%, fino a un tetto di 3mila euro, sull’acquisto di moto elettriche ibride o nuove di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e, che sale al 40%, fino a un massimo di 4mila euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo (Euro 0, 1, 2 o 3 oppure oggetto di ritargatura obbligatoria) che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre dal almeno 12 mesi, di un familiare convivente.

Si tratta della misura prevista dal comma 1057 della legge 145/2018, che attualmente è prevista solo per acquisti 2020 e che la Manovra 2021 (con l’articolo 126, comma 1), proroga al 2026. La misura è finanziata con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e 30 milioni di euro all’anno dal 2023 al 2026.

Si può utilizzare l’agevolazione fino a un massimo di cinque motoveicoli intestati alle stessa persona.

Bonus bici

Mobilità: Bonus Bici dal 3 novembre 2 Novembre 2020 Il rifinanziamento del bonus mobilità (terzo periodo dell’articolo 2 del dl 111/2019) contenuto nel medesimo articolo 126 dello schema di Manovra, stanzia le risorse per coprire il 2020, finanziando in pratica il bonus attuale sugli acquisti effettuati fra il 4 maggio e il 2 novembre scorso.

Nel dettaglio, ci sono nuove risorse per il buono mobilità al 60% sugli acquisti di biciclette anche a pedalata assistita, di monopattini elettrici o di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, per i residenti in città metropolitane, capoluoghi di regione e di provincia o comuni sopra i 50mila abitanti.

Le eventuali risorse non utilizzate andranno a finanziare anche nel 2021 il buono mobilità di 1.500 o 500 euro, rispettivamente per la rottamazione di auto fino a Euro 3 o di moto fino a Euro 2 o 3 a due tempi, che consente di acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, oppure biciclette, monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

E’ l’agevolazione prevista dal sesto periodo dello stesso articolo 2 del dl 111/2019, che è già attiva per tutto il 2021. In pratica, la manovra prevede novità solo in merito ai finanziamenti della misura, che resta analoga.

Incentivi auto

Eco-incentivi auto: come funziona il sito ecobonus del MiSE 6 Agosto 2020 Infine, c’è un emendamento che propone una nuova agevolazione per l’acquisto di auto elettriche di potenza fino a 150 kW, con contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 4.

Viene proposta una detrazione del 50% fino al 2023 e successivamente del 36% dal 2023 al 2026, con una serie di paletti relativi fra le altre cose all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dell’acquirente, e al costo della macchina che viene acquistata.

Al momento è solo un emendamento proposto, non ancora approvato. In generale, anche le altre misure inserite in Manovra non sono definitive, l’iter parlamentare della Legge di Bilancio è ancora in corso e, come di consueto, la ex Finanziaria sarà approvata ed entrerà in vigore il primo gennaio.