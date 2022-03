Donne in Campo: incentivi e contributi in scadenza

L’incentivo Donne In Campo, volto a favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, è in scadenza: la richiesta di finanziamento da parte di aziende guidate da donne, può essere presentata entro il 30 marzo 2022.

La misura consente alle imprese condotte da donne, di qualsiasi età, di poter accedere alle seguenti agevolazioni per la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

contributo fino al 35% del valore del progetto;

mutuo a tasso zero fino al 60% del valore del progetto fino a 300mila euro al 95% del valore dell’investimento;

limite massimo di intervento di ISMEA entro 1,5 milioni di euro per singolo progetto.