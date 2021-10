Scrivanie sit-stand: vantaggi e soluzioni per casa e ufficio

Il tavolo da lavoro può facilmente trasformarsi in una postazione ergonomica e flessibile grazie alle soluzioni sit-stand: ecco modelli e prezzi.

Lavorare al computer stando in piedi genera più benefici di quanto si possa pensare, tanto che cresce la diffusione di postazioni finalizzate proprio a rendere possibile questa modalità operativa. Si chiamano scrivanie sit-stand e, detto in altre parole, sono desk regolabili in altezza che permettono di scegliere di volta in volta se lavorare comodamente seduti o se restare in piedi.

Presenti soprattutto nelle grandi aziende, con la diffusione dello smart working le scrivanie sit-stand stanno popolando anche le abitazioni private, sempre più spesso preferite ai classici tavoli da lavoro statici e improntati sulla sedentarietà.

Benefici delle scrivanie sit-stand

Una scrivania sit-stand consente di regolare l’altezza facendo in modo di poter utilizzare il proprio laptop anche in piedi, senza assumere una postura scorretta. Secondo gli esperti, questa posizione favorisce una maggiore produttività, agevola il movimento, permette a chi lavora di concedersi pause più regolari. È sempre possibile riadattare il desk portandolo a un’altezza perfetta per lavorare da seduti, creando una soluzione flessibile e innovativa.

Le postazioni sit-stand, inoltre, sembrano rivelarsi molto efficaci sia per ridurre lo stress generato dal lavoro d’ufficio, sia per tenere lontano il rischio di infortuni sul lavoro: la posizione seduta, soprattutto se non è agevolata da una sedia ergonomica, rischia di causare disturbi alla schiena e al collo, causando fastidi di natura muscolare o scheletrica.

Postazioni sit-stand: modelli e prezzi

Soges scrivania sit-stand regolabile Scrivania sit-stand Soges con pannello realizzato in legno con finitura lucida, impermeabile e antigraffio. Compra su Amazon Scrivania sit-stand Soges con pannello realizzato in legno con finitura lucida, impermeabile e antigraffio. Il telaio è in metallo pesante verniciato che garantisce stabilità e durata. Design ergonomico basato su due modalità di lavoro: posizione seduta o eretta, facilmente regolabili. È possibile regolare sia l'angolazione del pannello che l'altezza del tavolo, in modo da poter scegliere il modo migliore per lavorare. Può anche essere usata da due persone contemporaneamente. Adatto per l'uso sia in ufficio che a casa.

DlandHome scrivania sit-stand DlandHome scrivania regolabile in altezza da 70 a 115 cm, multifunzione e dotata di 2 ripiani. Compra su Amazon DlandHome scrivania regolabile in altezza da 70 a 115 cm, multifunzione e dotata di 2 ripiani. Facile da spostare, è dotata di freni che possono bloccare le ruote facilmente. Il tavolo sottostante può essere inclinato per posizionare il laptop o il tablet. È perfetta a casa e in ufficio. La struttura è in metallo, mentre i ripiani sono realizzati in legno privo di colla industriale con finitura molto lucida, impermeabile e antigraffio.

ErgoRemedies scrivania sit-stand Scrivania ErgoRemedies regolabile in altezza dotata di cassetto per la tastiera retrattile, robusta e resistente. Compra su Amazon Scrivania ErgoRemedies regolabile in altezza dotata di cassetto per la tastiera retrattile, robusta e resistente grazie al meccanismo basato sulla molla a gas. L’altezza è regolabile da 16,5 cm a 42 cm, in modo da poter collocare il tavolo da lavoro sopra una superficie rigida.

