Gestire l’azienda sfruttando le potenzialità dell’ERP Microsoft Business Central e delle estensioni Tempo Zero di NAV-LAB significa accedere a diversi vantaggi, tra cui avere a disposizione l’assistente AI Copilot.

La straordinaria diffusione dell’Intelligenza Artificiale va di pari passo con l’incremento delle richieste di automatizzazione che arrivano dal mondo professionale, dove sempre più persone chiedono a gran voce soluzioni smart efficaci per semplificare le attività quotidiane più ripetitive e i flussi di lavoro, liberando tempo e risorse, aumentando la produttività e riducendo il margine di errore.

È proprio in questo scenario che si inserisce il connubio strategico tra l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central e uno degli strumenti basati sulla AI di nuova generazione più apprezzati a livello globale: Microsoft Copilot.

L’integrazione dell’assistente virtuale di Microsoft nell’ERP Business Central, in particolare, rappresenta un valido supporto per accelerare le attività, stimolare la creatività e superare con successo le sfide aziendali. Un valore aggiunto per Business Central, che diventa un sistema ERP in Cloud ancora più completo e innovativo, in grado di servire al meglio le PMI e le imprese di grandi dimensioni.

Assistente AI al servizio dell’ERP Microsoft

La prima presenza dell’assistente AI di Microsoft anche nell’ERP Business Central risale già alla release del gestionale di inizio 2024, tuttavia la release rilasciata a ottobre 2024 presenta funzionalità ancora più avanzate: Copilot, infatti, non è più una funzione separata ma è visibile nella finestra del browser aperta sull’interfaccia di lavoro, generando un dialogo via chat e rispondendo alle richieste dell’utente in base a prompt forniti in linguaggio naturale.

Entrando a far parte dello standard dell’ERP Microsoft, inoltre, Copilot accede alle informazioni gestite dalla piattaforma ERP azzerando i tempi di attesa. Operando come assistente AI, lo strumento può essere utilizzato per la gestione aziendale in tutti i settori di business, adattandosi soprattutto alle esigenze delle PMI che operano nell’industria manifatturiera dove ridurre al minimo le interruzioni della produzione si rivela determinante.

Oltre a rendere più veloci le attività favorendo uno sfruttamento delle risorse maggiormente strategico, Copilot offre l’opportunità di automatizzare le operazioni ripetitive e ottenere risposte rapide, mettendo anche in evidenza eventuali criticità. Tutto questo si traduce nell’ottimizzazione della produttività e in un valido supporto per il decision-making.

Copilot in Business Central: principali funzionalità

Focalizzando l’attenzione sulle funzionalità dell’ERP, infine, Copilot non si limita a dialogare con l’utente ma consente un livello di automazione senza pari che coinvolge numerose procedure, tra cui:

creazione di un ordine di vendita gestibile direttamente da prompt, sulla base delle indicazioni ricevute dai clienti;

gestibile direttamente da prompt, sulla base delle indicazioni ricevute dai clienti; riepilogo delle riunioni sulle vendite ;

; generazione di contenuti testuali per le e-mail;

per le e-mail; creazione di liste clienti in ordine di fatturato e per tipologia di prodotto;

in ordine di fatturato e per tipologia di prodotto; generazione di idee per contenuti di marketing e promozione ;

; creazione di segmenti del target di riferimento ;

; supporto per il servizio di assistenza con creazione di risposte per i clienti;

con creazione di risposte per i clienti; monitoraggio della catena di approvvigionamento e previsione di flussi nella supply chain ;

e previsione di flussi nella ; analisi delle scorte di magazzino ;

; descrizioni automatizzate dei prodotti;

dei prodotti; generazione di grafici eseguendo il lavoro di manipolazione, rappresentazione e riepilogazione dei dati.

Copilot nell’ERP Business Central con le App Tempo Zero di NAV-LAB

NAV-LAB, tra i principali partner Microsoft per Dynamics 365 Business Central, è già al lavoro per predisporre Copilot nella suite di App Tempo Zero dedicate al manufacturing, ideate come estensioni in grado di ampliare e potenziare le funzionalità del gestionale ERP.

Implementando l’AI Copilot nella famiglia di App Tempo Zero, infatti, NAV-LAB si propone di agevolare una gestione più mirata dell’azienda con l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, aprendo numerosi scenari di utilizzo e rendendo il gestionale ancora più efficace in termini di semplificazione, immediatezza e creatività.

