Esonero fattura elettronica: nuove attività con esenzione

Aggiornate le attività sono esentate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica: le novità nel Decreto MEF in Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il decreto che aggiorna l’elenco di attività non soggette ad obbligo di emissione della fattura elettronica. In alcuni casi, infatti, l’emissione della fattura diventerebbe particolarmente onerosa e richiederebbe numerosi adempimenti.

Il provvedimento del 22 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024,

L’esonero dall’emissione della fattura viene concesso alle attività che prestano servizi al pubblico con frequenza e importo limitato, fermo restando che il cliente può sempre richiedere il documento nel momento in cui viene effettuata l’operazione.

Le attività esonerate sono quelle segnalate nel DPR 633/1972 (numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis). Il comma 2 dell’articolo 22 del DPR permette di estendere l’esonero a categorie di contribuenti che svolgono un servizio pubblico con frequenza e importo limitato.

In base all’aggiornamento ministeriale, ri rientrano anche l’erogazione di corsi di attività sportive invernali (sci, snowboard e slittino) come individuate dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano: si tratta di corsi impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi Albi regionali o nazionali, nella misura in cui gli stessi percorsi non siano esenti dall’IVA.

Tra gli altri esonerati dalla e-fattura ricordiamo i micro-produttori di erbe aromatiche destinate all’alimentazione e chi offre in via occasionale prestazioni di trasporto urbano di persone.