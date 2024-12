Software gestionale per vendite e progetti, tutto in Cloud

Per ottimizzare la gestione dell’intero ciclo di vita di un progetto è importante curare al meglio ogni singola fase, contando su un software smart e intuitivo come Contabilità in Cloud che rappresenta un valore aggiunto per raggiungere i risultati prefissati.

Una valida gestione dei progetti contribuisce notevolmente al successo del business, soprattutto se si può contare su un’organizzazione solida ed efficace in grado di mantenere sotto controllo ogni aspetto dell’attività, intervenendo in modo tempestivo per apportare eventuali correttivi.

Gestire i progetti e il lavoro su commessa in modo impeccabile, in particolare, offre un notevole contributo per organizzare, pianificare, coordinare e monitorare tutte le attività aziendali, generando numerosi benefici in termini di precisione, raggiungimento dei risultati, rispetto delle scadenze e del budget prefissato.

Per affrontare l’intero ciclo di vita del progetto con la massima tranquillità, inoltre, è fondamentale sfruttare le potenzialità del digitale affidandosi a software avanzati creati appositamente per supportare i processi contabili e gestionali delle imprese. Altrettanto determinante è impostare una gestione progettuale che coinvolga diverse aree aziendali, definendo ruoli chiari per il team, favorendo la collaborazione e monitorando regolarmente i risultati conseguiti.

Ciclo di vita di un progetto: fasi e obiettivi

Il ciclo di vita di un progetto può essere suddiviso in cinque fasi gestionali, ciascuna caratterizzata da specifici obiettivi da raggiungere:

avvio : consiste nell’inizializzazione del progetto, definendo le finalità partendo da un’analisi di fattibilità che aiuti anche a intercettare e prevedere possibili criticità;

: consiste nell’inizializzazione del progetto, definendo le finalità partendo da un’analisi di fattibilità che aiuti anche a intercettare e prevedere possibili criticità; pianificazione : significa definire nel dettaglio quali e quante risorse finanziarie e umane occorrono per portare avanti il progetto, valutando i potenziali rischi;

: significa definire nel dettaglio quali e quante risorse finanziarie e umane occorrono per portare avanti il progetto, valutando i potenziali rischi; esecuzione : è il momento operativo che si basa sulla trasformazione dei piani in azioni reali, lavorando in sinergia per raggiungere lo scopo;

: è il momento operativo che si basa sulla trasformazione dei piani in azioni reali, lavorando in sinergia per raggiungere lo scopo; monitoraggio : rappresenta il controllo costante dell’andamento del progetto, indispensabile per verificare i risultati e risolvere eventuali problemi in tempo reale, anche valutando i costi, i tempi e la qualità del lavoro svolto fino a quel momento;

: rappresenta il controllo costante dell’andamento del progetto, indispensabile per verificare i risultati e risolvere eventuali problemi in tempo reale, anche valutando i costi, i tempi e la qualità del lavoro svolto fino a quel momento; chiusura: la conclusione del progetto implica l’analisi delle difficoltà operative incontrate, la raccolta dei feedback e soprattutto il calcolo della redditività dell’intera attività, analizzando le performance e monitorando diversi indicatori chiave di prestazione, come la differenza tra i costi stimati e quelli effettivi, il ROI (Return on Investment) e il tempo necessario per recuperare l’investimento iniziale.

Perché è importante affidarsi a un software in Cloud per la gestione dei progetti?

Ogni singola fase che compone la gestione di un progetto si rivela fondamentale per la realizzazione dell’obiettivo, a prescindere dalla sua complessità. Poter contare su un software specifico e in Cloud rappresenta un valore aggiunto, offrendo supporto completo e mettendo a disposizione molteplici strumenti efficaci.

Grazie al Cloud, inoltre, è possibile agevolare la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, permettendo a ogni membro del team di aggiornare le attività e condividere i risultati in qualsiasi momento.

Affidarsi a un software in Cloud, come Contabilità in Cloud di TeamSystem, si rivela quindi una scelta strategica per creare e gestire progetti in modo smart e intuitivo accedendo a numerose funzionalità.

Contabilità in Cloud: gestione progetti facile e intuitiva

Una delle funzionalità più apprezzate del software di contabilità aziendale Contabilità in Cloud è dedicata alla gestione dei progetti, attività resa semplice e intuitiva grazie alle numerose potenzialità messe a disposizione degli utenti.

La funzione relativa alla gestione dei progetti integrata nel software, infatti, consente di creare e gestire progetti anche complessi, suddividendo le attività attraverso la programmazione di sotto-progetti che richiedono diverse commesse e coinvolgono molteplici figure.

Oltre a monitorare i costi e i tempi di esecuzione in modo accurato, il programma permette di condividere dati e report con i collaboratori, ottenendo anche l’analisi delle performance e della redditività dei progetti utilizzando strumenti di reportistica avanzati.

Entrando nel dettaglio del software, è possibile individuare alcune funzionalità chiave indispensabili per una gestione progettuale efficace:

creazione di un progetto partendo dai dati necessari, inserendo il gruppo di riferimento, il cliente a cui fa capo il progetto, i responsabili e la data di inizio dell’attività. Sono disponibili modelli di progetto da modificare e personalizzare, assegnando un gruppo progetto configurato in modo da ottenere l’integrazione con la gestione della contabilità;

partendo dai dati necessari, inserendo il gruppo di riferimento, il cliente a cui fa capo il progetto, i responsabili e la data di inizio dell’attività. Sono disponibili modelli di progetto da modificare e personalizzare, assegnando un gruppo progetto configurato in modo da ottenere l’integrazione con la gestione della contabilità; definizione dei collaboratori e registrazione delle singole attività eseguite nell’ambito di un progetto e di un sotto-progetto, così come dei rapportini giornalieri, delle ore di lavoro effettuate, dei km percorsi, delle spese sostenute e dei costi di acquisto di materiali;

eseguite nell’ambito di un progetto e di un sotto-progetto, così come dei rapportini giornalieri, delle ore di lavoro effettuate, dei km percorsi, delle spese sostenute e dei costi di acquisto di materiali; gestione ottimale dei sotto-progetti che offrono l’opportunità di suddividere le attività, anche dal punto di vista temporale;

che offrono l’opportunità di suddividere le attività, anche dal punto di vista temporale; stampa dei report di progetto e dei report collaboratori, per tenere sotto controllo i costi e la marginalità di quanto svolto in qualsiasi momento, ottenendo riepiloghi dei costi sostenuti e delle fatture emesse in un determinato periodo di tempo.

=> Scopri tutte le potenzialità del software Contabilità in Cloud sul sito ufficiale