Problemi App Intesa Sanpaolo oggi: transazioni e accrediti a rischio

Problemi app di Intesa Sanpaolo: disservizi e disagi per gli utenti oggi 2 dicembre 2024, timori per il mancato accesso all'accredito stipendio e pensione.

Oggi, 2 dicembre 2024, molti utenti di Intesa Sanpaolo stanno riscontrando disservizi nell’uso dell’app mobile. Il problema riguarda tutti i clienti della banca e coinvolge anche quelli di Isybank, che appartiene allo stesso gruppo.

L’istituto bancario, uno dei principali nel panorama italiano, ha confermato la presenza di problemi tecnici che stanno influenzando l’accesso e la funzionalità dell’applicazione su dispositivi mobili.

I clienti della banca segnalano difficoltà nell’effettuare transazioni, come pagamenti e bonifici, oltre a problemi di accesso al proprio conto corrente tramite l’app.

Problemi App Intesa: disservizi per accesso e operazioni

Numerosi utenti hanno riferito di non riuscire ad accedere all’app di Intesa Sanpaolo, con messaggi di errore durante il login o pagine che non si caricano correttamente (internal server error). Altri, pur riuscendo ad accedere, hanno avuto problemi nell’effettuare operazioni come bonifici, pagamento delle utenze e altre transazioni bancarie, con l’app che spesso mostra una schermata vuota o si blocca durante il processo.

I problemi, inizialmente, sembravano limitati, ma col passare delle ore si sono estesi a una parte considerevole della clientela. Gli utenti segnalano anche un rallentamento generale nell’esecuzione di alcune operazioni, con tempi di attesa superiori alla norma per l’elaborazione delle richieste.

Una beffa proprio nel giorno dell’accredito pensione o dello stipendio.

Cause del disservizio

Al momento, Intesa Sanpaolo non ha rilasciato dettagli specifici sulle cause del disservizio. Tuttavia, alcune voci non ufficiali suggeriscono che possa trattarsi di una manutenzione non programmata dei sistemi di backend, che potrebbe aver causato l’interruzione dei servizi bancari online.

Meno probabili le iportesi di un presunto attacco hacker ai server della banca, perchè i malfunzionanenti appaiono sistematici da alcune settimane.

La banca ha pertanto escluso che si tratti di una violazione della sicurezza che possa compromettere i dati degli utenti. Non sono stati peraltro segnalati furti di dati o di denaro dai conti correnti dei clienti.

Aggiornamenti di Intesa Sanpaolo

In risposta alle segnalazioni, Intesa Sanpaolo ha informato i clienti dei malfunzionamenti tecnici a danno dei sistemi che gestiscono l’app mobile. La banca ha rassicurato che il suo team è al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile, ma non ha fornito una stima precisa su quando il servizio tornerà a essere pienamente operativo.

La banca ha sottolineato che i problemi sono circoscritti all’app mobile e non riguardano l’accesso via Home Banking o ATM. I clienti sono quindi stati invitati a non eseguire operazioni urgenti tramite l’app e, se necessario, ad utilizzare il sito web della banca o gli sportelli fisici.

Come gestire i disservizi dell’App Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha suggerito alcuni metodi alternativi per gestire le operazioni urgenti.

Accedere tramite sito web : i clienti che riscontrano difficoltà con l’app possono utilizzare il sito web ufficiale di Intesa Sanpaolo, che continua a essere attivo e non presenta i disservizi riscontrati nell’app mobile.

: i clienti che riscontrano difficoltà con l’app possono utilizzare il sito web ufficiale di Intesa Sanpaolo, che continua a essere attivo e non presenta i disservizi riscontrati nell’app mobile. Usufruire del servizio telefonico : la banca ha ricordato che è possibile utilizzare il numero di assistenza clienti per effettuare operazioni e risolvere problematiche in sospeso.

: la banca ha ricordato che è possibile utilizzare il numero di assistenza clienti per effettuare operazioni e risolvere problematiche in sospeso. Recarsi allo sportello fisico : per operazioni particolarmente urgenti, Intesa Sanpaolo consiglia ai propri clienti di recarsi in una delle filiali fisiche, dove il personale sarà in grado di assistere direttamente.

: per operazioni particolarmente urgenti, Intesa Sanpaolo consiglia ai propri clienti di recarsi in una delle filiali fisiche, dove il personale sarà in grado di assistere direttamente. Monitorare gli aggiornamenti: Intesa Sanpaolo ha annunciato che continuerà a fornire aggiornamenti via SMS e sul proprio sito ufficiale riguardo all’avanzamento della risoluzione del problema.

Disagi per gli utenti

I disservizi stanno comunque generando un pesante impatto su chi dipende dall’app di Intesa Sanpaolo per la gestione quotidiana delle proprie finanze. Molti utenti la utilizzano per effettuare pagamenti immediati come bollettini in scadenza o trasferimento di denaro e acquisto di servizi online: in questi casi, potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dell’impossibilità di completare le operazioni.

Il problema è che molti clienti potrebbero non avere familiarità con l’accesso tramite internet banking (che richiede anche alcuni passaggi ulteriori per l’autenticazione) o potrebbero non avere la possibilità di recarsi materialmente agli sportelli fisici per risolvere situazioni urgenti.

Ciò aumenta il livello di frustrazione tra gli utenti che si sono trovati senza accesso alla banca durante l’orario lavorativo, con il picco di segnalazioni che si è verificato nelle prime ore del mattino.

E non mancano i timori. In queso senso, le reazioni degli utenti sui social media e sui forum online sono state immediate. Molti clienti hanno espressamente chiesto alla banca di risolvere il problema rapidamente, sottolineando che l’affidabilità e la sicurezza dei servizi bancari digitali sono fondamentali per la gestione delle proprie finanze. Alcuni hanno richiesto informazioni più precise sulla causa dei disservizi, mentre altri hanno manifestato preoccupazione per l’affidabilità dell’app in futuro.

Per ulteriore aiuto, si può contattare i servizio di supporto clienti Intesa Sanpaolo raggiungibile dalla pagine web del sito ufficiale dedicata ai diversi contatti dell’help desk.