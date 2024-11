AI Generation: formazione aziendale con intelligenza …artificiale

Giovani e intelligenza artificiale: apprendimento innovativo e personalizzato per rispondere alle nuove sfide formative delle aziende.

Un nuovo studio conferma i potenziali benefici offerti ai giovani dalle applicazioni dedicate alla formazione e basate su Intelligenza Artificiale (IA). Mettendo al centro l’apprendimento personalizzato, si può infatti sviluppare una conoscenza pratica di ogni materia e generando empatia verso le tecnologie emergenti.

Secondo l’indagine “AI Generation” condotta da Astra Ricerche per Futureberry, oltre il 70% dei giovani si dichiara pronto ad affrontare le sfide e le opportunità dell’IA.

La rivoluzione tecnologica vista dai giovani

La ricerca, che ha coinvolto un campione di 600 giovani tra studenti universitari e neo-lavoratori, evidenzia una diffusa familiarità con l'intelligenza artificiale: l'82% degli intervistati associa l'IA a concetti positivi come innovazione, progresso e futuro. Tuttavia, una conoscenza approfondita rimane limitata a un 27% del campione, mentre la maggioranza (55%) ne ha solo una comprensione di base.

Tra le principali preoccupazioni emergono il tema della sicurezza dei dati (38%) e il rischio percepito per l’occupazione.

Giovani e IA: opportunità e sfide formative

Un altro dato rilevante emerso dallo studio è l’atteggiamento positivo dei giovani verso l’integrazione dell’IA nel mondo del lavoro: il 73% del campione si sente preparato a utilizzare strumenti di IA nelle proprie mansioni quotidiane.

Tra gli strumenti ritenuti essenziali per affrontare il cambiamento, gli intervistati indicano la pratica diretta con gli strumenti di IA (51%) e la formazione specifica sul loro utilizzo (39%).

Apprendimento on demand per le aziende

La diffusione della IA rappresenta una trasformazione positiva non solo per la produttività, ma anche per la creazione di un ambiente di lavoro che valorizzi l’apprendimento e la crescita costante. COSMO potrebbe quindi rappresentare il primo passo per integrare l’IA nella formazione aziendale, offrendo percorsi ad hoc per ogni singolo dipendente.

I l tool per la formazione aziendali basati su AI offrono un’esperienza di apprendimento personalizzata, accessibile e flessibile, che si adatta alle necessità di ogni utente. Ad esempio, COSMO di Futureberry offre:

personalizzazione dei contenuti per allineare i contenuti formativi con l’identità aziendale,

per allineare i contenuti formativi con l’identità aziendale, tutor virtuale che fornisce assistenza e risposte in tempo reale,

che fornisce assistenza e risposte in tempo reale, apprendimento misto grazie a contenuti multimediali a scelta dall’utente,

grazie a contenuti multimediali a scelta dall’utente, monitoraggio del percorso formativo tracciati e analizzati ad uso dei Responsabili HR.