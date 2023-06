Semplificare la gestione dei viaggi di lavoro è una priorità per imprese e professionisti: ecco come risparmiare tempo e risorse con la piattaforma multifunzione Roundtrip.

I viaggi di lavoro svolgono un ruolo determinante in numerosi ambiti professionali, rivelandosi spesso strategici per la crescita del business a prescindere dal settore di attività. Indipendentemente dall’obiettivo e dalla distanza da percorrere, l’organizzazione delle trasferte può richiedere un notevole dispendio di tempo e risorse, a partire dalla prenotazione iniziale fino alla gestione del budget di spesa e della contabilità.

Se da un lato per i travel manager trovare voli e hotel con un budget limitato può diventare una strada in salita, dall’altro lato gestire ogni aspetto della trasferta rischia di generare notevole stress anche per chi lavora in autonomia. Per gli addetti alla contabilità dell’impresa, inoltre, ottimizzare le spese di viaggio e rendicontare tutta la documentazione contabile non è mai un compito semplice.

Nell’era della trasformazione digitale, tuttavia, le aziende e i professionisti hanno a disposizione strumenti ad hoc per semplificare tutto ciò che ruota intorno al business travel e agevolare l’organizzazione in ogni singola fase: un prezioso alleato per conseguire questo obiettivo, ad esempio, è la piattaforma online Roundtrip.

Cos’è Roundtrip e chi può beneficiarne?

Roundtrip è la piattaforma multifunzione che risponde in modo efficace alla richiesta di soluzioni facili e intuitive per la gestione dei viaggi di lavoro, diventando un valido aiuto per tutti coloro che hanno la necessità di programmare le trasferte dalla A alla Z.

Parte di Emerging Travel Group, leader mondiale dei viaggi online, Roundtrip si propone di rendere possibile un viaggio di lavoro privo di problemi e criticità, eliminando tutti i possibili fattori di stress.

Grazie a un’interfaccia intuitiva, Roundtrip permette di prenotare velocemente hotel, voli, transfer e autonoleggi attraverso un unico strumento. La disponibilità di tariffe corporate competitive consente alle aziende di raggiungere due obiettivi: rimanere nei limiti del budget prestabilito e garantire il massimo comfort durante la prenotazione.

Roundtrip è la soluzione perfetta per le piccole e medie imprese che hanno necessità di organizzare viaggi d’affari in modo intelligente e conveniente. La piattaforma è completamente gratuita, il che significa che non si devono sostenere costi durante i mesi in cui non sono previsti viaggi di lavoro.

Roundtrip è adatto ai dipendenti che pianificano i loro viaggi in autonomia, ai travel manager o agli assistenti, responsabili dell’organizzazione dei servizi di viaggio per i loro colleghi.

I nuovi partner possono inoltre usufruire di una promo dedicata, che permette di ottenere uno sconto del 7% per la prima prenotazione di un hotel, utilizzando il codice promozionale PMI2023 (l’offerta è valida fino al 7 luglio 2023).

Punti di forza di Roundtrip

L’ampia offerta di servizi di viaggio, la flessibilità e il supporto continuativo sono solo alcuni dei vantaggi generati dall’iscrizione alla piattaforma Roundtrip, che si caratterizza per una lunga serie di punti di forza:

una vasta scelta di 2 milioni di hotel in tutto il mondo, selezionati tra oltre 180 fornitori globali e contratti alberghieri diretti, per fornire tariffe ad hoc al segmento B2B;

possibilità di prenotare anche voli da 350 compagnie aeree, incluse 150 low-cost, trasferimenti in oltre 150 Paesi e noleggio autovetture;

trasferimenti in oltre 150 Paesi e noleggio autovetture; la piattaforma è completamente gratuita e non prevede alcun costo di abbonamento;

e non prevede alcun costo di abbonamento; è possibile avere a disposizione vari metodi di pagamento (carta aziendale, bonifico, finanziamento) e pagare da diversi Paesi con valute differenti, ma anche accedere a tariffe speciali e opzioni personalizzate (pagamento anticipato o successivo, rimborsabile e non rimborsabile);

(carta aziendale, bonifico, finanziamento) e pagare da diversi Paesi con valute differenti, ma anche accedere a e opzioni personalizzate (pagamento anticipato o successivo, rimborsabile e non rimborsabile); possibilità di caricare le politiche di viaggio nel sistema e assicurarsi che i dipendenti prenotino le opzioni solo all’interno della politica;

documentazione sempre in ordine, utile anche ai fini contabili grazie al riepilogo delle spese effettuate in un solo documento;

un account manager personale è assegnato a ciascuna azienda;

assistenza multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 più un servizio di pre-check esclusivo;

24 ore su 24, 7 giorni su 7 più un servizio di pre-check esclusivo; cashback per le prenotazioni con accumulo di punti fedeltà utilizzabili sia per pagare le prenotazioni future, sia per ridurre il costo dell’ordine in caso di upgrade di un servizio.

Gestione delle trasferte di lavoro anche via App

Roundtrip è accessibile anche attraverso la App per dispositivi mobili, che consente di cercare, prenotare e pagare tutti i servizi di viaggio offerti e inviare feedback relativi agli ordini per il servizio di assistenza clienti.

Con l’App, inoltre, è possibile visualizzare le informazioni relative agli ordini, entrare in contatto con l’account manager e configurare le impostazioni di back office.

Per utilizzare Roundtrip, è sufficiente registrarsi sulla piattaforma in pochi semplici passaggi e iniziare a prenotare, comodamente, i servizi di viaggio.

Scopri tutti i vantaggi di Roundtrip visitando il sito ufficiale.