L’efficacia di un software di fatturazione si basa sull’offerta di strumenti evoluti per gestire diversi aspetti dell’azienda da un’unica piattaforma, non solo l’emissione e ricezione delle fatture. Funzionalità che non tutti i programmi sono in grado di garantire.

Orientarsi nella scelta del software di fatturazione non è un’impresa facile, soprattutto se ci si appresta a valutare le tante soluzioni disponibili sul mercato senza focalizzare l’attenzione sulle reali esigenze della propria attività.

Sebbene PMI, professionisti e microimprese siano caratterizzati da background, modalità operative e obiettivi differenti, un comune denominatore è dato dalla necessità di poter contare su un programma in grado di semplificare la gestione aziendale, unendo diverse funzionalità che permettano sia di svolgere in modo rapido e intuitivo le operazioni quotidiane sia di monitorare l’andamento degli affari.

Affidarsi a un unico software che permetta di gestire molteplici aspetti del business attraverso un’unica piattaforma, inoltre, significa risparmiare tempo e ottenere contemporaneamente fatturazione, automatismi, semplificazioni, integrazioni e funzionalità avanzate.

Il software di fatturazione elettronica “Fatture in Cloud” permette di raggiungere quest’obiettivo, adattandosi perfettamente alla maggior parte dei contesti operativi relativi alle piccole e medie imprese, alle Partite IVA e alle microimprese, indipendentemente dal settore di attività.

Guida alla scelta del software di fatturazione elettronica

Quali sono i principali aspetti da valutare per individuare il miglior software di fatturazione elettronica? Facilità d’uso e notevole versatilità sono qualità fondamentali che non dovrebbero mai mancare in un programma efficace. I software di fatturazione, tuttavia, non sono tutti uguali e molti si limitano solo a generare le fatture elettroniche, senza coprire il ciclo attivo e passivo della fatturazione.

La scelta, quindi, dovrebbe innanzitutto tenere conto della completezza del programma, che deve coinvolgere e integrare molteplici ambiti di attività come acquisti, pagamenti e analisi dell’andamento degli affari, solo per fare alcuni esempi. È altrettanto importante valutare la presenza di alcune caratteristiche chiave che possono realmente fare la differenza, risorse e funzionalità che non tutti i programmi di fatturazione online sono in grado di offrire.

Fatturazione elettronica completa di tutto

Un servizio di fatturazione elettronica completo deve permettere di creare e ricevere fatture elettroniche in modo rapido, sicuro e a norma di legge con firma digitale, invio tramite il Sdl e conservazione a norma per i 10 anni obbligatori per legge.

Oltre a garantire tutte queste operazioni Fatture in Cloud aggiunge ulteriori opzioni, che non sempre si trovano negli altri programmi.

Tra queste vi sono la trasmissione delle spese, fatture e ricevute sanitarie verso il Sistema Tessera Sanitaria, così come la possibilità di importare le fatture elettroniche emesse con il software precedentemente in uso e, con esse, le anagrafiche di clienti e fornitori, così da evitare l’inserimento manuale e mantenere l’archivio storico.

Inoltre, figurano anche la gestione semplice e completa delle autofatture (dall’emissione alla registrazione) e l’accesso del commercialista, che può visionare e scaricare in autonomia le fatture, agevolando la trasmissione dei documenti.

Gestione completa ed evoluta dei pagamenti

Una gestione completa ed efficiente dei pagamenti presuppone molteplici funzionalità, tra cui la possibilità di avere tutte le scadenze sempre sotto controllo, comprese le fatture non ancora saldate, i moduli F24 da pagare e le scadenze personali, grazie all’integrazione con Google Calendar. Inoltre, richiede anche di poter inviare solleciti di pagamento e di compilare la prima nota in automatico con le fatture in entrata e in uscita.

Con Fatture in Cloud integrato a TS Pay (la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments), è possibile incassare i pagamenti a partire da un bottone in fattura (i clienti lo cliccano e pagano in pochi istanti con carta, addebito su conto corrente o PayPal), registrare l’incasso in automatico nel software, disporre bonifici direttamente dal programma senza accedere al remote banking ed eseguire la riconciliazione automatica dei movimenti bancari dei conti con i movimenti contabili.

Integrazione con un’ampia varietà di software

Poter connettere il software di fatturazione ai propri strumenti di lavoro consente di risparmiare tempo e risorse, sfruttando diversi processi automatizzati.

Un software efficace ed evoluto deve poter favorire l’integrazione dell’account con altri programmi e servizi, permettendo la sincronizzazione automatica dei dati tra i diversi applicativi e ottenendo una gestione più rapida ed efficace.

Anche in questo caso Fatture in Cloud ha una marcia in più rispetto alla maggior parte dei competitors, rendendo possibile l’integrazione con più di 50 programmi e servizi, tra cui CRM, le principali piattaforme e-commerce e altri software al fine di avere sempre tutto sotto controllo.

Analisi e report su vendite, IVA e fatturato

I dati aziendali rappresentano una risorsa preziosa per rendere più efficace il processo decisionale, soprattutto se vengono analizzati, elaborati e presentati in modo utile e intuitivo.

Dai report vendite e acquisti avanzati e di analisi dell’IVA, fino alle analisi della situazione economica e finanziaria che comprende fatturato, utili, costi, crediti e debiti e altri indicatori, includendo la valutazione dei prodotti più venduti e delle aree geografiche più promettenti: un valido software di fatturazione, come Fatture in Cloud, offre tutti questi strumenti che possono aiutare a capire l’andamento dell’attività, elaborando grafici e garantendo la possibilità di esportare i report.

Collaborazione con il commercialista



L’interazione con il commercialista è fondamentale per tenere sotto controllo gli adempimenti amministrativi e l’andamento economico dell’attività. Valore aggiunto di Fatture in Cloud, infatti, è l’opportunità di invitare il professionista ad accedere al software per gestire al meglio fatture ed F24, consegnando e ricevendo i documenti in modo immediato, evitando ritardi nei pagamenti e allontanando il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.

Accesso alla gestione dei dipendenti

Ottimizzare la gestione del personale rappresenta una priorità per ogni impresa.

Fatture in Cloud, nella licenza Complete, offre l’accesso a Dipendenti in Cloud, il software che permette di gestire presenze e timbrature, ferie e permessi, turni e rimborsi chilometrici da un’unica piattaforma.

Con Dipendenti in Cloud è anche possibile caricare online le buste paga in PDF e metterle a disposizione dei dipendenti, che possono anche accedere alla App dedicata per registrare in tempo reale la nota spese e consultare in ogni momento turni e foglio presenze.

