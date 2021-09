DigithON: premi e opportunità per startup

La startup competition che premia le migliori idee innovative con un contributo di 10mila euro: ecco come candidarsi.

Giunge alla sesta edizione DigithON, la grande maratona online dedicata alle startup digitali che rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, in vista della competition che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre a Bisceglie. Fino al 30 settembre è attiva la call DigithON 2021, iniziativa volta a selezionare 100 startup e individuare le migliori idee innovative, pronte per essere trasformate in impresa nel settore della Digital Economy. La maratona digitale, infatti, si rivolge a chiunque sia interessato alla tecnologia, al mondo dell’informatica e di Internet, con un’idea o un progetto che produca plusvalore mediante l’impiego di nuove tecnologie.

La startup competition prevede diverse categorie: Augmented Reality, Blockchain, Cross Idea, Cultura & Education, eCommerce & Logistics, Fintech & ePayments, Food & Agricoltura, Game & Entertainment, Industry 4.0, Artificial Intelligence, Internet of Things, Musica & Media, Robotica, Salute & Benessere, Turismo.

Nei giorni dell’evento, ogni partecipante o gruppo di partecipanti che avrà superato la valutazione preliminare avrà a disposizione cinque minuti per presentare il proprio progetto, davanti alla platea dei giurati e degli altri partecipanti. È previsto un premio del valore di 10mila euro. Nel corso della maratona, inoltre, sono previsti diversi coding bootcamp: appuntamenti dedicati alla formazione, promozione e sviluppo della cultura digitale. È possibile presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, compilando il form online.