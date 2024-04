Espropri al via per il Ponte sullo Stretto: elenchi e procedura

Online l'elenco degli espropri per realizzare il Ponte sullo Stretto: gli interessati hanno 60 giorni per opporsi o quantificare il valore dei beni.

Prende il via ufficialmente l’iter di realizzazione del tanto discusso Ponte sullo Stretto di Messina finalizzato a collegare in modo stabile Calabria e Sicilia.

È stato pubblicato, infatti, l’elenco degli espropri relativi ai territori di entrambe le regioni che saranno coinvolti negli interventi.

A partire dall'8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative hanno 60 giorni di tempo per inoltrare eventuali osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., da inviare anche via PEC all'indirizzo info@pec.strettodimessina.it.

Gli espropriati, inoltre, potranno fornire ogni elemento utile per determinare il valore del bene anche al fine di realizzare una procedura bonaria che tuteli l’interesse delle parti.

Alla fase di raccolta osservazioni seguirà l’approvazione del progetto definitivo, che precederà la dichiarazione di pubblica utilità e la comunicazione diretta ai soggetti coinvolti nei singoli espropri.

L’avviso ufficiale con l’elenco riguarda sia le ditte proprietarie sia il Piano Particellare di esproprio che sarà affisso anche agli Albi pretori dei comuni interessati, per il versante Calabria e per il versante Sicilia.

Per la realizzazione del Ponte sarà necessario procedere con l’esproprio di circa 3,7 milioni di metri quadrati, operazione che coinvolgerà complessivamente 450 famiglie. Per gli elenchi completi, zona per zona, clicca qui