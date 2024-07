Tasse: gettito 2024 da record per le casse dello Stato

Entrate tributarie e contributive nel 2024 in Italia: incassi superiori agli altri Paesi europei, gettito da imposte cresciuto quasi del 10%.

Dal Ministero delle Finanze arrivano informazioni dettagliate sull’andamento delle entrate tributarie e contributive in Italia, mostrando valori in crescita anche in confronto agli altri Stati europei.

Nel confronto internazionale, anche Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna presentano entrate triburtarie in aumento, contrariamente a quanto accade in Francia e Portogallo.

Ma vediamo tutti i numeri.

Entrate tributarie: aumenta il gettito in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, il gettito tributario nei primi 5 mesi del 2024 è cresciuto del 9,7%, sia le imposte dirette (+13,8%) sia per quelle indirette (+5,4%), mentre a decrescere è risultato solo il gettito dell’accisa sull’energia elettrica (-17,3%).

Per quali tasse è aumentato il gettito nel 2024 in Italia

Tra le imposte dirette aumenta sia il gettito relativo a quelle sulle persone fisiche (+9,3%) sia quelle derivanti dell’imposta sulle società (+37,4%). Per quanto riguarda il gettito IVA, l’Italia segna +5,4%, ed assieme alla Spagna registra un’accelerazione della crescita.

Si segnala anche l’incremento del gettito dell’imposta di registro (+4,1%) e quello dell’accisa sugli oli

minerali (+4,3%), oltre al record di crescita dell’imposta di bollo (+56,3%).

In crescita anche il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo, pari a a 5.715 milioni di euro (+1.156 milioni di euro, +25,4%).

Aumentano anche le entrate contributive

Più in generale, le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2024 hanno generato un incremento complessivo di 21.176 milioni di euro (+6,9) rispetto all’analogo periodo del 2023.

Mentre le entrate tributarie registrano un incremento di 19.331 milioni di euro (+9,8%), la crescita in termini di cassa delle entrate contributive è stata pari a 1.845 milioni di euro (+1,7%) rispetto al corrispondente mese del 2023.

Le entrate contributive INPS risultano in aumento rispetto al 2023 di +1,2%. Quelle degli Enti previdenziali privatizzati del +4,9%.