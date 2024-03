ABI: sospensione mutui in Sicilia e Friuli Venezia Giulia

Sospensione rate dei mutui in zone di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia colpite da incendi e alluvioni 2023: ordinanza Protezione Civile e circolare ABI.

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha diramato due circolari agli istituti di credito associati segnalando la pubblicazione di due ordinanze della Protezione Civile con cui si prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nell’autunno 2023 in Friuli-Venezia Giulia e dell’ondata anomala di caldo e dei gravi incendi in Sicilia della scorsa estate.

Tali ordinanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepiscono rispettivamente due accordi siglati tra ABI e associazioni dei consumatori a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Con la pubblicazione in GU, le banche potranno dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui nei territori interessati nella provincia autonoma del FVG e delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, come previsto dagli accordi ABI.