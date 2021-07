Ufficio high-tech: gli accessori che non possono mancare

I dispositivi che aiutano a rendere high-tech il proprio ufficio o la postazione home-office, ottimizzando i tempi e conquistando maggiore efficienza.

Una scrivania capiente, una seduta ergonomica, uno schermo che permetta di non affaticare la vista: sono risorse fondamentali per svolgere al meglio il proprio lavoro, tuttavia esistono numerosi dispositivi che possono trasformare una postazione lavorativa in un ufficio accessoriato ed efficiente. Le nuove tecnologie possono venirci incontro e offrire numerose opportunità per semplificare diverse operazioni, anche fuori dalle mura dell’azienda.

Con la diffusione dello Smart Working, inoltre, gli accessori high-tech possono rivelarsi molto utili in diverse situazioni, facili da trasportare e utilizzare in svariate situazioni. L’elenco delle risorse che possono dare vita a un ufficio high-tech comprende alcuni dispositivi di ultima generazione, come la Smart Pen, il Mouse Scanner e i device per lo Screen Sharing.

Smart Pen: come funziona la penna digitale

Pensata per coloro che non vogliono rinunciare alla scrittura manuale ma hanno la necessità di salvare i testi e i contenuti sul pc, la Smart Pen funziona come una normale penna che scrive su carta, ma è dotata di uno speciale sensore che acquisisce il testo e lo trasferisce sullo schermo.

Mouse Scanner: digitalizzare in un clic

Scannerizzare un documento anche senza avere a disposizione uno scanner tradizionale, in casa, in ufficio e in qualsiasi altro luogo: il Mouse Scanner permette proprio di raggiungere questo scopo, integrando due funzioni in una. Oltre al consueto utilizzo, infatti, questo strumento consente di digitalizzare e archiviare un’immagine o un testo con un semplice clic, salvando i file alla risoluzione richiesta.

IRIScan Mouse Scanner Uno scanner sempre a portata di mano, leggero e maneggevole, che permette l’acquisizione di testi e immagini da supporti differenti. Compra su Amazon Uno scanner sempre a portata di mano, leggero e maneggevole. IRIScan Mouse Scanner è un dispositivo che unisce due funzionalità, consentendo l’acquisizione di testi e immagini da supporti differenti. È sufficiente cliccare sul pulsante di acquisizione, far scorrere lo scanner in qualsiasi direzione su un documento cartaceo (fino al formato A3) e visualizzare i testi e le immagini sullo schermo del computer, salvandole a una risoluzione pari a 300 dpi. IRIScan Mouse, inoltre, consente di caricare velocemente le scansioni nel Cloud (Evernote) in modo da potervi accedere sempre e dovunque, da qualsiasi dispositivo. Riconosce più di 130 lingue.

Adattatori per lo Screen Sharing

Può capitare di dover mostrare a più persone un contenuto salvato sul proprio smartphone, oppure di dover condividere una presentazione nel corso di un meeting fuori programma. Esistono specifici dispositivi che consentono di attivare lo Screen Sharing, accessori che fungono da adattatori per ottenere il mirroring dello schermo del proprio telefono su qualunque altro device.

Nokia HD-10 Wireless NFC Screen-Sharing Display Dispositivo ideato per visualizzare foto, video e altri documenti o contenuti multimediali su uno schermo trasferendoli dal display dello smartphone. Compra su Amazon Il Nokia HD-10 Wireless NFC Screen-Sharing Display è un dispositivo ideato per visualizzare foto, video e altri documenti o contenuti multimediali su uno schermo trasferendoli dal display dello smartphone. Grazie all’adattatore wireless per display Screen-Sharing HD-10, è possibile condividere il display su smartphone o tablet Wi-Fi dotati di certificazione Miracast grazie alla tecnologia NFC.

