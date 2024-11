Fascicolo informatico d’impresa e cassetto digitale imprenditore: novità e servizi online

Cassetto digitale dell'impresa e dell'imprenditore: strumenti gratuito per accedere gratuitamente alla documentazione di ogni soggetto economico.

Ancora un passo avanti verso il Fascicolo informatico d’impresa, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 251 del 25 ottobre) del Regolamento per la sua creazione e gestione, contenuto nel Decreto MIMIT n.159/2024 (in attuazione dell’articolo 4, comma 6 del Dlgs 219/2016).

Il fascicolo digitale sarà unico per ogni soggetto economico iscritto nel Registro Imprese e nel REA (Repertorio notizie Economiche e Amministrative) presso la Camera di commercio competente.

Le disposizione del nuovo Regolamento entrano in vigore danno il via alla macchina organizzativa, che dovrebbe entrare a regime entro il 26 novembre 2025.

Fascicolo digitale d’impresa: come funzionerà

Accessibile anche a cittadini e PA, offre trasparenza su tutta la documentazione aziedale di natura amministrativa, grazie all’interscambio tra banche dati pubbliche SUAP e Registro Imprese.

Basato sul principio UE del cosiddetto once only, mira anche ad evitare adempimenti svrapposti e sveltire la burocrazia.

Il Fascicolo comprende planimetrie, visure, schede tecniche, autorizzazioni, permessi e autocertificazioni.

Cassetto digitale dell’imprenditore: cosa offre oggi

Il Cassetto digitale dell’imprenditore è il servizio gratuito curato dal sistema camerale e InfoCamere, raggiungibile all’indirizzo impresa.italia.it (anche via Mobile). Lo strumento permette già oggi di accedere ai propri documenti ufficiali, ossia a quelli che riguardano la propria azienda (riguarda tutte le diverse forme di impresa), depositati presso il Registro Imprese delle Camere di Commercio.

Disponibile previa registrazione e con accesso riservato tramite SPID o CNS, consente la consultazione, la condivisione ed il download della documentazione ivi presente: visura (anche in inglese), elenco dei soci e degli amministratori, atto costitutivo, statuto, bilancio, storia delle modifiche, fusione, nomina di amministratori, procura, fascicolo d’impresa, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese per ogni firmatario, ecc.

I documenti, gratuitamente disponibili, possono essere stampati e conservati o utilizzati per i vari scopi del caso, anche trasmessi alla Pubblica Amministrazione nonché inviati a banche e intermediari, clienti e fornitori a seconda delle necessità.

Chi non ha ancora SPID o CNS ma vuole sperimentare il servizio, puoi navigarlo con informazioni simulate e visionare documenti fac-simile.

Il servizio è accessibile ai legali rappresentanti o ai titolari di cariche o qualifica di socio di ognuna delle imprese iscritte al Registro. A seconda del profilo, gli utenti hanno accesso differenziato ai contenuti.

Le informazioni più complete sono riservate al legale rappresentante, che può visualizzare:

La mia impresa (visura, atti e bilanci)

Fascicolo d’impresa (composizione e documenti)

Registro delle imprese (stato e ricevute pratiche presentate al Registro)

Attività produttive (stato pratiche presentate ai SUAP e gestite dalle Camere di Commercio: domanda, riepilogo, procura, ricevuta)

Le mie fatture (stato e documentazione fatture emesse e ricevute).

Diritto Annuale (riepilogo pagamenti effettuati per annualità e simulatore calcolo importo corrente)

Innovazione (informazioni su startup e PMI innovative).