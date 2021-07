Smart Working: libri e manuali per gestirlo a norma e affrontarlo al meglio

Libri, guide e manuali che affrontano il fenomeno dello Smart Working dal punto di vista normativo, professionale, strategico e sociale.

Smart working: regole fino a dicembre 24 Giugno 2021 Da opportunità concessa a pochi, nell’arco di poco più di un anno lo Smart Working è diventato la nuova normalità per un’ampia platea di lavoratori. Complice l’emergenza sanitaria, molte imprese e Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto implementare questa modalità di lavoro agile concordando con i dipendenti la possibilità di svolgere le proprie mansioni fuori dalle mura dell’ufficio. Per i lavoratori significa avere maggiore autonomia e limitare gli spostamenti casa-ufficio, mentre per le aziende significa attuare modalità innovative per monitorare le prestazioni e favorire la collaborazione del team.

Per molti grandi gruppi aziendali il contenimento dell’emergenza sanitaria non ha coinciso con lo stop al lavoro agile: un esempio è dato da Unicredit, che a partire da settembre darà il via a un progetto pilota per concedere ai dipendenti la possibilità di lavorare da casa per il 40% del tempo. Ma è solo un caso tra i tanti: piccole e medie aziende hanno compreso il valore di dello smart working e i grandi vantaggi che comporta, vincendo le passate remore e ritrosie.

Con il Decreto Riaperture, tra l’altro, il Governo ha esteso l’opportunità di mantenere o avviare il lavoro aagile nel settore privato con modalità semplificata fino al 31 dicembre 2021. In ogni caso, per trarre tutti i benefici possibili dallo Smart Working è fondamentale conoscere a fondo le normative e mettere in atto comportamenti consapevoli. Un aiuto per non farsi trovare impreparati può arrivare dai libri e dai manuali dedicati allo Smart Working, che affrontano da diversi punti di vista questo fenomeno diventato ormai parte integrante della società attuale e del business.

Libri sullo Smart Working da non perdere

Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente In poco meno i settecento pagine Domenico De Masi, studioso e teorico italiano dello Smart Working, cerca di rispondere a una serie di domande molto condivise: che cosa dobbiamo attenderci da futuro post-Covid? Cosa ha frenato in passato il diffondersi di una modalità di lavoro più produttiva, ecologica, meno costosa e stressante? Come cambierà la nostra routine quotidiana? Il volume "Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente" raccoglie gli esiti di un'indagine a tutto campo portata avanti dall'autore durante i mesi del lockdown, sostenendo che il processo in atto è solo l'inizio di un iter che vedrà rivoluzionato il tempo, il luogo, il significato, il contenuto e il ruolo del lavoro. Copertina flessibile, 688 pagine. Disponibile anche in formato Kindle.

Il lavoro da remoto - Per una riforma dello smart working oltre l'emergenza Il volume "Il lavoro da remoto - Per una riforma dello smart working oltre l'emergenza" affronta tutte le principali problematiche poste dal ricorso allo Smart Working nel corso dell'emergenza pandemica, attraverso approfonditi e contributi dei più autorevoli esperti della materia. Con metodo multidisciplinare, l'autore analizza il fenomeno sotto il profilo giuridico, sociale, economico e sanitario: dalle necessità organizzative e gestionali delle imprese che adottano lo Smart Working all'inquadramento del lavoro da remoto anche in rapporto alle discipline del lavoro a domicilio, dal problema del consenso del lavoratore alla trasformazione dei poteri del datore di lavoro. Si parla anche dei nuovi diritti e doveri degli smart workers, a partire da quello alla disconnessione, ma anche dell'autonomia della prestazione e della tutela della privacy. L'attenzione si focalizza anche sul problema dei buoni pasto e sulla necessità di accordare un diverso rilievo ai risultati della prestazione dello smart worker, ma anche sulla necessità di tutelare salute e sicurezza. Il libro si conclude con alcune proposte di riforma legislativa per favorire il radicamento dello Smart Working anche oltre l'emergenza. Copertina flessibile, 224 pagine.

Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la sfida di un nuovo modo di lavorare L'adozione del lavoro agile è una parte importante di una vasta rivoluzione che vanta diversi input: innovare, digitalizzare i processi organizzativi, migliorare i sistemi di valutazione delle performance, creare contesti lavorativi basati sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla serenità. La sfida principale che caratterizza la gran parte dei contesti lavorativi è vincere la resistenza al cambiamento. Il volume "Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la sfida di un nuovo modo di lavorare" propone un metodo consolidato e adattabile per l'implementazione dello Smart Working, riportando numerosi casi aziendali e riferendo dati consistenti e inediti che dimostrano che il lavoro smart è non solo possibile, ma anche misurabile e in grado di generare numerosi vantaggi per l'organizzazione e per i lavoratori. Copertina flessibile, 172 pagine. Disponibile anche in formato Kindle.

Mobile working: lavorare ovunque in modo semplice e produttivo Cristiano Carriero, social media strategist, giornalista e blogger, nel suo "Mobile working. Lavorare ovunque in modo semplice e produttivo" offre numerosi spunti per conoscere tutti gli strumenti ideali per lavorare in modalità mobile. Un volume destinato ai liberi professionisti, ai manager e ai dipendenti, tutti chiamati a maturare maggiore consapevolezza sui cambiamenti che stanno caratterizzando il mondo del lavoro. Carriero focalizza l'attenzione su un aspetto determinante: la diffusione degli smartphone e dei device tecnologici impone una riconsiderazione del tempo, abbandonando il calcolo di orari di lavoro fissi. Questo genera stress, tuttavia oggi è possibile lavorare in mobilità con la stessa efficienza con la quale si lavora da una postazione fissa. Conta la capacità di organizzare il tempo e il lavoro con una metodologia efficace e una conoscenza accurata dei migliori tool disponibili. Copertina flessibile, 208 pagine. Disponibile anche in formato Kindle.