Contabilità in Cloud per le PMI: guida pratica all’uso

Il software di Contabilità in Cloud rappresenta un alleato strategico per la gestione finanziaria delle piccole e medie imprese: focus sui vantaggi e sulle funzionalità chiave nel nuovo webinar promosso da TeamSystem, in programma il 20 novembre.

Per portare avanti con successo il loro percorso di crescita digitale, le imprese devono poter affidarsi a un alleato strategico per la gestione finanziaria come il software Contabilità in Cloud di TeamSystem.

Contabilità in Cloud, infatti, è il software pensato per le piccole e medie imprese che offre tutti gli strumenti necessari per avere il business sempre sotto controllo, con l’obiettivo di semplificare le attività quotidiane e potenziare l’efficienza operativa.

La gestione della contabilità aziendale si rivela un processo tanto importante quanto delicato, spesso trascurata e sottovalutata nelle PMI e nelle microimprese dove non sempre si hanno a disposizione risorse e competenze ad hoc.

Contabilità gestita in Cloud: tutti i vantaggi per le PMI

Una gestione della contabilità condotta in modo approssimativo rischia di generare conseguenze negative da diversi punti di vista, rendendo più difficili i processi contabili e incrementando le possibilità di compiere errori. Il rischio, inoltre, è anche quello di non rispettare tutti i principi legislativi contabili e i numerosi adempimenti fiscali.

Ricorrere a un software di contabilità che sfrutta le potenzialità del Cloud e della rivoluzione digitale, invece, è una scelta che contribuisce notevolmente a semplificare la gestione finanziaria. Tra i principali vantaggi offerti da un software contabile in Cloud, ad esempio, compaiono la semplicità d’uso, l’efficienza, la praticità e la notevole flessibilità. I benefici non finiscono qui:

anche multiutente a prescindere dalle competenze informatiche, perché i software in Cloud non necessitano di alcuna installazione; dati aziendali aggiornati in tempo reale e tenuti al sicuro su server in Cloud certificati, riducendo il rischio di perdita di informazioni contabili;

e tenuti al sicuro su server in Cloud certificati, riducendo il rischio di perdita di informazioni contabili; collaborazione con il commercialista, una funzione fondamentale per consentire al professionista di accedere a documenti sempre aggiornati.

Webinar TeamSystem: guida alla contabilità in Cloud per le PMI

Per mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 11:00, è in programma un evento online organizzato da TeamSystem per illustrare come il software di Contabilità in Cloud possa rappresentare un alleato strategico nella gestione finanziaria.

Un webinar interattivo che si propone di focalizzare l’attenzione sulle funzionalità chiave del software e sui limiti dei metodi contabili tradizionali, sottolineando le virtù del Cloud per ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

Qui di seguito la scaletta del programma:

Introduzione

Presentazione relatori: Chiara Perazzolo Gallo (Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti) ed Eleonora Cifani (Digital Sales TeamSystem);

(Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti) ed (Digital Sales TeamSystem); L’importanza della gestione della contabilità aziendale e quali sono i vantaggi per le PMI ad affidarsi a un software di Contabilità in Cloud.

Contabilità gestita in Cloud: perché può essere la soluzione giusta per le PMI

Panoramica sulle esigenze delle piccole e medie imprese italiane in tema di contabilità e gestione finanziaria;

Introduzione ai vantaggi del Cloud: accesso in mobilità, collaborazione con il commercialista, dati sempre aggiornati, semplicità ed efficienza.

Le principali funzionalità di un software di contabilità in Cloud con esempi pratici

Funzionalità più utili per le PMI:

Ciclo Passivo

– Fatture ricevute con indicazione del Reverse Charge;

Contabilità ordinaria e gestione dei bilanci

– Scritture di assestamento (es. ratei e risconti);

– Ammortamenti;

Liquidazione IVA e adempimenti fiscali

Chiusura contabile;

Scadenze fiscali.

Intervento Eleonora Cifani (Digital Sales TeamSystem)

Q&A.

=> Iscriviti al webinar gratuito “Contabilità in Cloud per le PMI: guida pratica all’uso” promosso da TeamSystem compilando il modulo online.