Piemonte: tamponi gratis ai lavoratori in attesa del Green Pass

I lavoratori in attesa di ottenere il Green Pass possono sottoporsi al tampone gratuitamente a partire dal 23 ottobre.

La Regione Piemonte promuove una nuova iniziativa per incentivare la vaccinazione contro il Covid, consentendo ai lavoratori in attesa di ottenere il Green Pass di sottoporsi al tampone gratuitamente.

L’opportunità, valida dal 23 ottobre, è destinata ai lavoratori che si sono sottoposti almeno alla somministrazione della prima dose di vaccino e sono in attesa del Green Pass, che secondo le indicazioni ministeriali viene validato solo dopo 15 giorni. Possono beneficiare della misura, inoltre, i lavoratori che hanno provveduto a effettuare la prenotazione e che sono in attesa della somministrazione.

Una decisione supportata dall’analisi della situazione locale in merito alle vaccinazioni anti-Covid: in Piemonte, infatti, sono circa 300mila le persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito al piano vaccinale.

Per sottoporsi alla vaccinazione sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl locali, autocertificando il proprio stato di un lavoratore. L’elenco delle sedi e gli orari saranno pubblicati sul sito della Regione Piemonte entro venerdì 22 ottobre.