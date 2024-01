Scoperta imprenditoriale: nuovi contributi per PMI al Sud

Dal 24 gennaio disponibile la compilazione della domanda di incentivi nell'ambito di "Scoperta imprenditoriale", iniziativa MIMIT per PMI del Mezzogiorno.

Si chiama “Scoperta imprenditoriale“, rientra nel nuovo programma di agevolazioni previsto dal MIMIT per i progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e prevede l’apertura del primo sportello di domanda il 7 febbraio 2024, con procedura di compilazione disponibile dal 24 gennaio.

Le risorse disponibili sono pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a PMI e reti di imprese.

Scoperta imprenditoriale: cos’è

L’intervento, incluso nel Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) per la transizione verde e digitale 2021-2027 (Azione 1.1.4.), mira a sostenere progetti di R&S nelle Regioni meno sviluppate in linea con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Beneficiari delle agevolazioni

Le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati possono beneficiare delle nuove agevolazioni.

Sono incluse aziende industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) e i Centri di ricerca.

Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti.

Attività finanziate

I progetti ammissibili devono riguardare la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, ed essere finalizzati alla creazione o al miglioramento di prodotti, processi o servizi tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente per alimentare il processo di scoperta imprenditoriale.

I progetti devono prevedere:

spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro

durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

avvio delle attività progettuali successivamente alla domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla concessione.

Modalità di finanziamento

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato o contributo diretto alla spesa, in base alle dimensioni dell’impresa e alla natura dell’Organismo di ricerca:

finanziamento agevolato per il 50% dei costi e delle spese ammissibili;

per il 50% dei costi e delle spese ammissibili; contributo diretto alla spesa , per il: 35% alle imprese di piccola dimensione; 30% alle imprese di media dimensione; 25% alle imprese di grande dimensione.

, per il:

Ali Organismi di ricerca sono concessi esclusivamente contributi diretti alla spesa, al 60% di costi e spese ammissibili per attività di ricerca industriale e al 40% di costi e spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

Presentazione delle domande

Dal 7 febbraio 2024, le imprese possono presentare le domande di agevolazione per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

La procedura di compilazione è disponibile dal 24 gennaio 2024 sul sito del Soggetto gestore a questo indirizzo: fondocrescitasostenibile.mcc.it.

Per informazioni sulla presentazione dei progetti, utilizzare l’indirizzo info_domandefcs@mcc.it. Per informazioni sull’attuazione e rendicontazione dei progetti, utilizzare l’indirizzo info_fcs@mcc.it. Per i chiarimenti sui dubbi più comuni, è possibile consultare la sezione Domande Frequenti (FAQ).

Per ulteriori dettagli, consultare il Decreto direttoriale del 7 dicembre 2023 e il Decreto ministeriale del 13 luglio 2023.