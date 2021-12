Libri di economia e finanza: 5 bestseller imperdibili

Quali sono i libri di economia e finanza più letti del 2021? I titoli dedicati al mondo economico e alla sfera del business sono sempre molto apprezzati da chi si occupa di queste tematiche per motivi professionali o per interesse personale.

La classifica dei bestseller proposta da Amazon offre una sintesi dei volumi più venduti, dai manuali per apprendere strategie efficaci alle biografie di personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile e che rappresentano modelli evergreen da seguire.

Tommaso Ebhardt è l’autore del volume che racconta la leadership, le sfide impossibili, le strategie, i segreti di Sergio Marchionne che ha trasformato la Fiat in un gruppo globale. Ebhardt l'ha inseguito per dieci anni da un capo all'altro del mondo e ritrae in questo libro una figura complessa, che si rivela man mano al giornalista in rapide battute, numerose occasioni professionali e preziosi incontri a due, a microfoni spenti.