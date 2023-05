Come chiedere un aumento di stipendio: i 5 consigli d’oro

Scopri come chiedere un aumento di stipendio in modo efficace e gli errori da evitare per ottenere un salario più elevato.

Come affrontare la richiesta di un aumento di stipendio? Di questi tempi saranno moltissimi coloro i quali, a fronte dell’inflazione crescente, hanno visto crollare il potere d’acquisto del proprio stipendio e stanno dunque valutando di chiedere un aumento alla propria azienda.

Un diritto lecito che tuttavia potrebbe riservare una delusione, considerato che anche i datori di lavoro stanno affrontando una difficile congiuntura economica e sicuramente addurranno tale motivazione per rifiutare un aumento della paga.

Ecco perché, per ottenere un aumento di stipendio, è fondamentale arrivare preparati. Ecco come.

Documentare attività e traguardi

La prima cosa da fare e motivare la propria richiesta, mettendosi dalla parte del datore di lavoro. A riprova del proprio valore (e l’aumento di stipendio è un implicito strumento di retention), bisogna presentare – anche nero su bianco – i propri successi professionali con tanto di risultati ottenuti.

Quantificare con criterio l’aumento richiesto

Un altro punto fondamentale è “non sparare troppo alto”. Insomma, bisogna assicurarsi che l’importo dell’aumento richiesto sia adeguato al proprio ruolo, all’esperienza e al mercato in cui si opera. Una richiesta entro il 10% della busta paga potrebbe adeguata.

Prevedere ostacoli e sfide

Anche il momento in cui si chiede un aumento di stipendio è strategico: meglio evitare i periodi a ridosso di recenti licenziamenti o ristrutturazioni aziendali, scegliendo invece quelli di riorganizzazione interna che possono motivare un maggiore sforzo lavorativo e dunque un adeguamento riconoscimento economico.

Dimostrare consapevolezza delle sfide dell’azienda, tra l’altro, può rafforzare la propria posizione al momento della richiesta.

Essere diretti e trasparenti

Inutile girare intorno alla questione, meglio mostrare sicurezza di sè e chiedere con gentilezza una rivalutazione del proprio compenso alla luce del proprio valore e dei propri risultati in termini di produttività personale e contributo a quella aziendale.

Errori da evitare quando si chiede un aumento

Chiedere un aumento di stipendio? Ecco come 6 Agosto 2021 Quando si chiede un aumento di stipendio bisogna mostrarsi forti e validi, evitando di mostrare debolezza (anche economica) e senza mai scendere troppo nei dettagli personali: l’aumento deve essere giustificato per il proprio valore sul campo e non da una necessità extra-lavorativa.

In conclusione, per chiedere un aumento bisogna innanzitutto poter dire a se stessi e al proprio capo di meritarselo, senza vergogna o paura. Le aziende hanno interesse a mantenere i talenti migliori, soprattutto se siamo in grado di dimostrargli (anche numericamente) di quanto siamo in grado di farli crescere grazie al nostro contributo.