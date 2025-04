Novità su Instagram nel 2025: le 5 nuove funzionalità da conoscere

Guida alle novità 2025 su Instagram e alle nuove funzionalità in fase di rilascio: ecco quali sono e come miglioreranno l’esperienza in piattaforma.

Instagram, il social media delle foto e dei video brevi di proprietà del gruppo Meta, introduce frequentemente nuovi aggiornamenti e funzionalità per restare competitivo. Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti per la piattaforma: complice la volontà di rispondere alla concorrenza, rappresentata da TikTok e CapCut, Meta ha deciso di aggiornare la propria app con diverse nuove funzioni.

Alcune già disponibili e altre in fase di rilascio, saranno di grande aiuto per chi utilizza Instagram a scopo professionale, sia per promuovere prodotti che per valorizzare servizi. Nello specifico, si tratta di funzioni per migliorare i Reel e l’aspetto del profilo. Inoltre, a breve, potremo utilizzare una nuova app legata alla piattaforma, che servirà per creare video di alta qualità.

Analizziamo in dettaglio le novità Instagram in arrivo nel 2025.

Novità su Instagram nel 2025: come cambiano gli audio dei Reel

Tra le novità approdate su Instagram nel 2025, spicca una nuova funzione dedicata agli audio dei Reel: il Fade. Tra le prime innovazioni introdotte quest'anno. Questa opzione permette di applicare dissolvenze in entrata e in uscita agli audio, rendendo i contenuti più fluidi e professionali. Infatti, se fino a qualche settimana fa, alla fine del Reel, l'audio veniva troncato bruscamente, ora è possibile inserire delle dissolvenze, creando un effetto più armonioso.

Sebbene, a prima vista, questa novità possa sembrare di poco conto, in realtà la professionalità dei Reel ne trarrà enormi benefici. I video risultano adesso più curati, cosa che migliora l’esperienza degli spettatori e la professionalità del contenuto.

Come cambia il layout del profilo Instagram

Tra le novità Instagram introdotte 2025, inoltre, c’è anche un cambiamento al layout.

Meta ha deciso di modificare la visualizzazione della griglia dei contenuti, passando dal classico formato quadrato a un layout rettangolare.

Questa modifica risponde alla crescente importanza dei contenuti verticali, come i Reel, che stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale su Instagram.

Oltre alla nuova griglia, gli utenti potranno personalizzare ulteriormente l’anteprima dei post, scegliendo tra sfondo bianco o nero. Inoltre, presto sarà possibile ordinare i contenuti non solo per data, ma anche per preferenza, consentendo un’organizzazione più mirata del profilo.

Anche le storie in evidenza subiranno modifiche: attualmente posizionate sotto la bio, verranno spostate in una sezione dedicata, accessibile tramite un’icona a forma di cuore incompleto. Sarà inoltre possibile integrare le storie in evidenza direttamente nella griglia dei contenuti, rendendole parte integrante del feed, come dei veri e propri post.

Novità Instagram 2025: durata Reel maggiore e funzioni editing

Una delle novità Instagram più attese dai creator e da chi utilizza la piattaforma per il marketing riguarda l’estensione della durata dei Reel. Da tempo, in effetti, gli utilizzatori chiedevano a Meta di estenderne la durata. Nel 2025, Instagram ha finalmente accolto questa richiesta, portando la durata massima dei Reel a tre minuti.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Sebbene non sia ancora stato confermato ufficialmente, si vocifera che Meta stia lavorando a una nuova app dedicata esclusivamente ai video brevi, con strumenti avanzati per la creazione e la modifica dei contenuti.

L’ultima novità, infine, riguarda il lancio di Instagram Edits. Si tratta di una vera a propria app a sé, progettata per competere direttamente con CapCut. La nuova applicazione permetterà di editare i video, creare contenuti di durata fino a dieci minuti e di migliorarli mediante l’AI. Tramite Edits si potranno aggiungere filtri, effetti audio, sfondi personalizzati e tanto altro.

Sebbene il suo lancio fosse programmato al 13 marzo 2025, Meta ne ha posticipato l’uscita. Inizialmente, l’app sarà disponibile solamente per dispositivi iOS. Tuttavia, dopo una prima fase, anche gli utenti Android potranno utilizzare Edits per creare video promozionali di qualità.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera