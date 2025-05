Bonus Pubblicità: online l’elenco delle imprese beneficiarie

Bonus Pubblicità: ecco il link all'elenco dei beneficiari del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dal 12 maggio 2025 tramite F24.

È stato approvato e pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024, come stabilito dal provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

L’elenco dei soggetti beneficiari riporta il codice fiscale e la denominazione del beneficiario, oltre all’importo fruibile.

Come ogni anno, a fruire di questo tax credit possono essere imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Il bonus pubblicità è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti promossi per attivare campagne pubblicitarie sulla stampa anche online, rispettando i massimali e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. In particolare, non bisogna superare nel triennio un tetto di spesa pari a 30 milioni di euro.

È possibile utilizzare il credito di imposta a partire dal quinto giorno lavorativo che segue la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi (avvenuta il 5 maggio), in compensazione tramite modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (è necessario indicare il codice tributo 6900).

Ecco il link all’elenco dei beneficiari.