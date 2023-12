Instagram per aziende e professionisti: ecco quale tipologia di profilo scegliere

Instagram mette a disposizione degli utenti diverse tipologie di account. Ecco quale profilo è adatto per la visibilità di aziende e professionisti sul social.

Instagram è una delle piattaforme migliori per promuovere un’azienda o un’attività professionale, naturalmente sempre se utilizzata nel modo opportuno. Così come è fondamentale inserire questo Social Media nell’ottica di un piano marketing integrato, allo stesso modo è importantissimo scegliere la tipologia di profilo Instagram corretta.

La piattaforma, infatti, consente di creare tre diverse tipologie di account che si differenziano tra loro in quanto permettono la fruizione di diverse funzionalità. Ogni tipologia di profilo è pensata per uno specifico target di utilizzatori. Vediamo le differenze.

Le 3 diverse tipologie di profilo su Instagram

Instagram permette ai suoi utenti di creare tre differenti tipologie di profilo: personale, creator e business.

L’account personale è una sorta di “modello base” di profilo: permette infatti di creare e condividere contenuti, di interagire con gli altri utenti, di seguire profili e inviare/ricevere messaggi personali.

Tuttavia, essendo concepito per un utilizzo strettamente personale, non consente all’utente di creare post a pagamento, utilissimi per chi gestisce un’attività e intende promuoverla.

Dal 2019, la piattaforma ha creato una tipologia specifica di profilo Instagram, ossia l’account Creator. Si tratta dell’account specificamente progettato per content creator e influencer che intendono utilizzare la piattaforma per comunicare con la propria community e per gestire le proprie collaborazioni.

Questa tipologia di profilo permette infatti ai creator di creare contenuti in partnership sponsorizzata, ossia insieme ai brand coi quali collaborano. A differenza dei profili privati, gli account Creator hanno accesso a dati sui post e insight.

Infine, terza e ultima tipologia di profilo Instagram attualmente esistente è quella Business. L’account aziendale permette ai proprietari di accedere a tutta una serie di strumenti gratuiti utili per acquisire visibilità, opportunità di business e clienti.

Qual è la tipologia di profilo Instagram per aziende e professionisti

Per chi intende sfruttare la piattaforma con finalità pubblicitarie, la scelta migliore è ovviamente rappresentata dall'account Business. Possedere un profilo aziendale su Instagram permette infatti di accedere ad una serie di funzionalità che agli altri due tipi di account sono precluse.

Un brand con account aziendale può non solo pubblicare post sponsorizzati, ma anche inserire la specifica categoria del business e le informazioni utili, quali contatti, indirizzo e sito web.

Inoltre, l’account business può accedere ad insight e dati specifici su post e contenuti sponsorizzati.

Altro vantaggio fondamentale di un account Instagram aziendale è la possibilità di accedere a Shopping. Si tratta della funzionalità che consente di vendere prodotti direttamente dalla piattaforma, inserendo tag prodotto alle foto e creando una sorta di vetrina virtuale prezzi e immagini dei beni venduti. Una funzione della quale, chiaramente, possono trarre vantaggio i venditori di prodotti.

Infine, gli account business hanno la possibilità di impostare bot e risposte automatiche ai messaggi ricevuti in-app. Si tratta di una funzionalità molto apprezzata, in quanto consente di gestire al meglio le richieste di contatto da parte dei potenziali clienti.

Come modificare il proprio account

Passare da una tipologia di account Instagram all’altra è semplice e immediato. Tra l’altro, le tre tipologie di profili disponibili sono tutte gratuite: anche aziende e professionisti potranno utilizzare la piattaforma con profilo business gratis. I pagamenti saranno necessari solamente nel caso in cui si decida di ricorrere ai post sponsorizzati.

Nel caso in cui si possieda un account personale o Creator, ma si intenda passare ad un account aziendale per il proprio business, è possibile effettuare il cambiamento in ogni momento.

Anche cambiare il tipo di profilo è un’operazione gratuita e gli effetti sono immediati. Per farlo, basta accedere all’app Instagram e, dalla sezione “Impostazioni e privacy”, selezionare “Tipo di account”.

Chi dispone di un account Creator dovrà invece cercare l’opzione “Strumenti e controlli per creator”, per poi selezionare “Cambia il tipo di account”.

Una volta fatto clic su “Passa a un account business”, si potrà impostare la categoria più pertinente con la propria attività.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera