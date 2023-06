Decreto Energia: sconti in bolletta prorogati fino al 30 settembre

Il Governo ha prorogato gli attuali sconti in bolletta fino al 30 settembre: Bonus Sociale per luce e gas, IVA al 5% e azzeramento oneri solo per il gas.

Bonus Sociale elettrico e gas, IVA al 5% e azzeramento oneri di sistema per il gas: sono le tre agevolazioni in bolletta prorogate dal Governo per il terzo trimestre dell’anno, nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno.

Si tratta degli sconti in bolletta per far fronte all’impennata dei costi dell’energia, che con il nuovo decreto legge sono ora previsti fino al 30 settembre.

Sconti in bolletta sul gas

Gas: tariffe stabili in bolletta, addio al mercato tutelato 5 Giugno 2023 Per tutte le famiglie, il nuovo Decreto Energia prevede fino a fine settembre azzeramento oneri di sistema sulle bollette del gas. Quelle delle luce, invece, sono tornate piene già dal secondo trimestre 2023. Confermata anche la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, sia per usi civili sia per usi industriali.

In base agli ultimi dati ARERA (l’autorità per il mercato elettrico), la bolletta del gas di maggio per il mercato tutelato ha segnato una riduzione dello 0,2% su aprile, mentre a livello tendenziale è calata del 6,7%. Nel periodo da giugno 2022 a maggio 2023 la spesa media per le famiglie è stata di circa 1.514 euro circa, al lordo delle imposte.

Proroga Bonus sociale

Il Bonus Sociale viene prorogato sia per la bolletta elettrica sia per quella del gas: ricordiamo che il bonus per disagio economico spetta ai clienti con ISEE fino a 15mila euro, oppure fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli.

Inoltre, è stata confermata fino al 31 dicembre la soglia ISEE da 30mila euro per l’accesso al bonus da parte delle famiglie con almeno 4 figli (invece di 20mila euro).

Il valore del bonus viene determinato dall’ARERA in base ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni climatiche della zona in cui risiedono gli aventi diritto. Sul portate dell’Authority si possono consultare le tabelle con gli importi.

Tutte le agevolazioni sopra descritte vengono riconosciute automaticamente in bolletta, non c’è bisogno di presentare alcuna domanda o tipologia di documentazione.