Bonus Bollette luce e gas: gli importi fino a giugno

Bollette in aumento da luglio, intanto fino a giugno c'è il Bonus Sociale con requisiti ISEE: ecco gli importi per gli sconti di luce, gas e acqua.

In vista dell’aumento da luglio di luce e gas previsto, ricordiamo che è stato prorogato fino a giugno il Bonus Bollette, destinato ai beneficiari del Bonus Sociale a basso ISEE, ai titolari di Reddito di Cittadinanza (RdC o PdC) e agli utenti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali (Bonus Elettrico per disagio fisico)

Nel frattempo, il Decreto Bollette ha stabilito il ritorno degli oneri in bolletta per la luce e l’estensione del Bonus Sociale alle famiglie numerose fino a 30mila euro di ISEE.

Vediamo come si configura la riduzione in bolletta, applicata tramite meccanismi di compensazione (sconti) sulla spesa sostenuta per le utenze domestiche, e a quanto ammonta lo sconto.

Bonus Sociale Bollette 2023

Il Bonus Bollette è un aiuto alle famiglie in situazione di disagio economico (Bonus Sociale) o per disagio fisico, ossia per coloro che utilizzano strumenti salva vita (con regole di accesso sono diverse).

Il Bonus per disagio economico richiede di rientrare in determinate categorie di beneficiari o soglie ISEE. La prima novità è la rivalutazione della soglia ordinaria di accesso e la seconda è la rimodulazione della soglia straordinaria 2023, in attuazione all’articolo 1, comma 18, della legge 197/2022 (la Manovra 2023).

Bonus Elettrico: i requisiti ISEE

Secondo quanto stabilito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i requisiti per accedere al Bonus Bollette sono:

ISEE non superiore a 9.530 euro ;

non superiore a ; ISEE non superiore a 30.000 euro con almeno 4 figli a carico;

non superiore a con almeno 4 figli a carico; ISEE tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli (per il 2023 riconosciuto all’80%).

Bonus elettrico: a quanto ammonta

L’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) ridetermina le agevolazioni in base al periodo di fornitura, con relativa delibera. Le tariffe agevolate riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute sono ridotte grazie al ricordo ad un fondo pubblico dedicato. Il valore dei bonus sociali è periodicamente aggiornato, in base ai criteri previsti dalla normativa.

Importi Bonus Sociale al 100%

Valori in vigore fino al 30 giugno 2023

Importi Bonus Sociale all’80%

Valori in vigore fino al 30 giugno 2023

Bonus Gas: i requisiti ISEE

Il bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo ISEE, dalla fornitura (acqua calda, riscaldamento o entrambi) e dalla zona climatica dell’utenza. Spetta alle seguenti categorie di nuclei familiari:

ISEE fino a 9.530 euro ;

fino a ; ISEE fino a 30mila euro e almeno 4 figli a carico;

fino a e almeno 4 figli a carico; ISEE tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli (per il 2023 riconosciuto all’80%).

Bonus Gas: a quanto ammonta

L’ARERA ha riparametrato il cbonus in base al valore dell’ISEE di ogni nucleo familiare, prevedendo il riconoscimento di una compensazione piena (100%) solo ai nuclei con ISEE non superiore a 9.530 euro.

Importi Bonus al 100%

Valori in vigore fino al 3o giugno 2023

Importi Bonus all’80%

Valori in vigore fino al 30 giugno 2023

Accesso al Bonus luce e gas con requisito ISEE

Gli sconti in bolletta scattano in automatico se si ha un ISEE in corso di validità, perché l’INPS comunica le informazioni necessarie ai fornitori delle utenze. Una volta che si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e si ottiene la relativa attestazione ISEE, l’INPS – nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – invia le informazioni necessarie al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA. Quest’ultimo andrà poi a individuare i fornitori di energia elettrica, acqua e gas degli aventi diritto, i quali dovranno applicare lo sconto nella prima bolletta utile.

=> Calcola il tuo ISEE online

Oltre alla soglia ISEE, come requisito, viene richiesto di avere attiva un’utenza domestica con regolare contratto di fornitura elettrica, gas e acqua.

Bonus Sociale acqua

Il bonus sociale acqua garantisce 18,25 metri cubi di acqua su base annua (50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Per calcolare il valore dello sconto, bisogna consultare il sito del proprio gestore idrico, verificare le tariffe applicate e quantificare il bonus moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

tariffa agevolata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

tariffa di fognatura per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

tariffa di depurazione per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In alternativa, è possibile contattare il call center ARERA al numero verde 800 166 654.

Bonus Bollette con RdC

Possono ottenere lo sconto anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza (Reddito e Pensione di cittadinanza) – per i titolari del RdC, se la soglia ISEE è superiore a quella stabilita, si ha diritto al bonus elettrico e gas; sotto tale soglia anche al bonus acqua – o che hanno in famiglia una persona affetta da malattia grave che necessita dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Bonus Elettrico per disagio fisico

Per il bonus sociale spettante a causa di disagio fisico bisogna presentare domanda presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica allegando certificazione ASL che comprovi la situazione di grave condizione di salute e la necessità di apparecchiature salvavita in casa, in via continuativa, assieme all’apposito modulo B predisposto da ARERA.

L’importo del bonus per disagio fisico sarà poi calcolato in base alla potenza contrattuale, alle apparecchiature medicali utilizzate e al tempo giornaliero di loro utilizzo.

Italiani in regola con i pagamenti

L’ARERA ha intanto comunicato i risultati del monitorggio sulla puntualità dei pagamenti delle bollette per le utenze residenziali nel 2022, ano di pico dei costi energetici. Le famiglie hanno saldato il 96% delle fatture della luce e il 95% di quelle del gas entro il primo mese successivo alla scadenza. Il 75,2% delle fatture elettriche e il 78,5% di quelle per il gas sono state incassate entro la scadenza.

I prossimi aiuti dal Governo

In generale, dunque, il sistema di aiuti ha dimostrato di funzionare. Resta l’incognita del nuovo scenario dal 1° luglio, quando scadranno gli attuali aiuti in vista del nuovo sistema basato sui consumi effettivi, con impatto sulle famiglie, ai quali è riservato un nuovo bonus termico da ottobre in caso di rincaro ulteriore dei prezzi del gas.