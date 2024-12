Ravvedimento speciale: ultima rata per la sanatoria

Si avvicina la scadenza del pagamento dell’ultima rata relativa al ravvedimento speciale per la sanatoria sulle violazioni tributarie precedenti al 2022.

Il 20 dicembre è l’ultima data utile per avvalersi del ravvedimento speciale e regolarizzare le violazioni tributarie, relative al 2022 e agli anni precedenti.

Si tratta dell'ultima rata per chi ha aderito alla sanatoria sulle violazioni già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero alla data di versamento dell'importo intero o della prima rata.

Optando per il pagamento rateale, infatti, è stato possibile aderire alla suddivisione in otto o quattro rate a seconda della normativa di riferimento e all’anno preso in considerazione per le violazioni: in ogni caso, l’ultima scadenza utile è sempre il 20 dicembre 2024.

Per quanto riguarda le modalità di regolarizzazione, i contribuenti possono effettuare i versamenti:

utilizzando il Modello F24 e i codici tributi individuati attraverso la Risoluzione n. 6/2023 dell’Agenzia delle Entrate;

e i codici tributi individuati attraverso la Risoluzione n. 6/2023 dell’Agenzia delle Entrate; fruendo dei crediti da compensare, come stabilito dalla circolare n. 2/E del 27 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato pagamento dell’ultima rata, non si potrà più accedere al beneficio della rateazione e l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo di imposta e di interessi, dovendo versare anche le sanzioni previste per l’omesso versamento.