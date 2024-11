Scadenze fiscali di dicembre per cittadini, imprese e professionisti

Le scadenze fiscali di dicembre 2024 per enti, persone fisiche, Partite IVA e imprese: tutte le date in calendario, le novità e lo schema riepilogativo.

Nel mese di dicembre 2024 sono previste decine di adempimenti e importanti scadenze fiscali, 45 in totale, che coinvolgono privati cittadini, autonomi, professionisti, enti, imprese e datori di lavoro.

Numerosi gli obblighi da rispettare per evitare sanzioni, tra versamenti d’imposta da effettuare per evitare sanzioni e dichiarazioni da inviare per non sforare i termini di legge.

Andiamo dunque a vedere un riepilogo dettagliato di tutte le scadenze fiscali di dicembre 2024, suddivise per categoria e con tabella finale di riepilogo.

Scadenze fiscali dicembre 2024 per contribuenti privati

Ecco le principali scadenze fiscali per famiglie, lavoratori e cittadini privati a dicembre 2024, per tipologia di adempimento, in ordine cronologico.

Bollo auto (versamento)

Scadenza: 2 dicembre 2024:

i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw devono effettuare il pagamento del bollo auto entro il mese successivo alla scadenza della tassa, tramite vari canali (pagoBollo online, ACI, Poste, etc.). Il bollo auto scadente a ottobre può essere versato entro il 2 dicembre, cadendo il 30 novembre di sabato.

Scadenza: 31 dicembre 2024

se il bollo scade a novembre il versamento può essere effettuato entro il 31 dicembre.

Superbollo auto (versamento)

Scadenza: 2 dicembre 2024:

i soggetti che possiedono veicoli con potenza superiore a 185 kW devono versare il superbollo, scadente a ottobre, entro i 2 dicembre, con modalità tramite modello F24.

Scadenza: 31 dicembre 2024

il superbollo scadente a novembre deve essere saldato entro fine dicembre.

Dichiarazioni dei redditi (versamento secondo acconto)

Scadenza: 2 dicembre 2024

Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF e imposte sostitutive per i contribuenti persone fisiche.

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive per i contribuenti persone fisiche.

IMU – Versamento saldo

Scadenza: 16 dicembre 2024

I proprietari di immobili devono versare il saldo dell’IMU, con conguaglio in base alle aliquote 2024, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali.

Ravvedimento speciale – 8° rata

Scadenza: 20 dicembre 2024

I contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale devono versare la rata dovuta per la sanatoria delle imposte.

Scadenze fiscali dicembre 2024 per Partite IVA, enti e imprese

Di seguito tutte le principali scadenze fiscali per a dicembre 2024, per partite IVA, imprese, professionisti e datori di lavoro, suddivise per tipologia e messe in ordine cronologico.

Distribuzione carburante (trasmissione corrispettivi)

Scadenza: 2 dicembre 2024:

entro il 2 dicembre è necessario effettuare l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di carburanti da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente (ottobre).

Scadenza: 31 dicembre:

la fine dell’anno rappresenta l’ultimo giorno utile per l’invio telematico dei dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre.

Forfettari – Correzione quadro RS

Scadenza: 2 dicembre 2024

I contribuenti forfetari che hanno commesso errori nella compilazione del quadro RS nella dichiarazione dei redditi 2022 possono sanare l’irregolarità entro il 2 dicembre, senza pagare sanzioni o interessi, in seguito alle lettere di compliance ricevute dal Fisco, come previsto dal dlgs 132/2023.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati

Scadenza: 2 dicembre 2024

Gli enti non commerciali e i produttori agricoli devono inviare la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari di beni del mese di ottobre.

Stessa scadenza della presentazione della dichiarazione mensile INTRA 12 per il versamento dell’IVA intracomunitaria. Gli enti non commerciali e i produttori agricoli devono procedere alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari del mese di ottobre, tramite modello F24 telematico.

Fatture elettroniche – versamento imposta di bollo

Scadenza: 02 dicembre 2024

I soggetti obbligati devono versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2024. Il versamento deve avvenire tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici.

UniEmens (invio dati retributivi e contributivi)

Scadenza: 2 dicembre 2024

I datori di lavoro devono inviare i dati retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti, relativi al mese precedente, tramite il portale INPS.

ZES Unica (comunicazione integrativa investimenti realizzati)

Scadenza: 2 dicembre 2024

Gli operatori economici che hanno già presentato la comunicazione ZES dal 12 giugno devono inviare una comunicazione integrativa per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti.

Cassa integrazione per eventi non evitabili

Scadenza: 2 dicembre 2024:

le imprese industriali e dell’edilizia devono presentare all’INPS le domande di CIGO per eventi non evitabili (EONE) verificatisi nel mese precedente. La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il portale INPS, indicando la causa della sospensione, la durata e i lavoratori interessati.

Scadenza: 31 dicembre 2024:

le aziende devono presentare la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per eventi straordinari come calamità naturali o crisi aziendali.

Comunicazione liquidazione IVA (LIPE)

Scadenza: 2 dicembre 2024

I soggetti passivi IVA devono inviare i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre 2024. L’invio deve essere effettuato in modalità telematica, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” direttamente o tramite intermediario abilitato.

Dichiarazioni dei redditi (versamento secondo acconto)

Scadenza: 2 dicembre 2024

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e imposte sostitutive, incluse le imposte dovute per la cedolare secca, per forfettari, società di persone e soggetti IRES. Godono della proroga a gennaio 2025 le Partite IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro, che hanno a disposizione anche l’opzione di pagamento in 5 rate.

Concordato Preventivo Biennale (adesione CPB con dichiarazione integrativa)

Scadenza: 12 dicembre 2024

I contribuenti che non avevano aderito al Concordato Preventivo Biennale ma che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, possono ancora presentare una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre per l’adesione al CPB, a condizione che non vi siano modifiche rispetto ai dati precedentemente dichiarati.

Tobin Tax – Versamento mensile

Scadenza: 16 dicembre 2024

I soggetti obbligati devono versare l’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente.

Condomini sostituti d’imposta – Versamento ritenute

Scadenza: 16 dicembre 2024

I condomini che hanno operato ritenute sui corrispettivi per lavori di appalto devono versarle tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati.

Imposta sugli intrattenimenti – Versamento mensile

Scadenza: 16 dicembre 2024

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte nel mese precedente.

INPS – versamento contributi gestione separata collaboratori

Scadenza: 16 dicembre 2024:

i committenti che hanno corrisposto compensi per collaboratori occasionali , venditori porta a porta, e altre figure devono versare i contributi previdenziali;

, venditori porta a porta, e altre figure devono versare i contributi previdenziali; i datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni del mese precedente.

IVA

Scadenza: 16 dicembre 2024:

le Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato che operano in regime fiscale agevolato devono registrare i corrispettivi relativi all’attività commerciale;

che operano in regime fiscale agevolato devono registrare i corrispettivi relativi all’attività commerciale; i soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative ai beni e servizi forniti nel mese precedente;

relative ai beni e servizi forniti nel mese precedente; i contribuenti IVA mensili devono versare l’ imposta relativa al mese di novembre , utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6011;

, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6011; i soggetti che facilitano vendite a distanza devono liquidare e versare l’IVA per il mese precedente;

devono liquidare e versare l’IVA per il mese precedente; i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 devono versare la decima rata, maggiorata degli interessi.

Scadenza: 31 dicembre 2024:

gli enti non commerciali e i produttori agricoli devono versare l’IVA sugli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre;

le aziende che vendono beni a distanza nel sistema IOSS devono inviare la dichiarazione IVA mensile, con il relativo versamento.

OICR – Versamento ritenute su proventi

Scadenza: 16 dicembre 2024

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi derivanti dagli OICR devono versare le relative ritenute.

Sostituti d’imposta

Scadenza: 16 dicembre 2024:

i sostituti d’imposta devono versare l’ imposta sostitutiva su incrementi di produttività e altri compensi erogati ai dipendenti.

e altri compensi erogati ai dipendenti. i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, e altri redditi.

Split Payment

Split payment IVA: tutte le regole fino al 2026 4 Giugno 2024 Scadenza: 16 dicembre 2024

Gli enti pubblici e le amministrazioni devono versare l’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti con il modello F24, utilizzando i codici tributo 621E e 6041.

FASC – Versamento contributi mensili per imprese di spedizione e agenzie marittime

Scadenza: 20 dicembre 2024

Le imprese di spedizione e le agenzie marittime devono versare i contributi mensili al Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.

Comunicazione dei dati canone TV

Scadenza: 20 dicembre 2024

Le imprese elettriche devono inviare i dati relativi al canone RAI riscattato nel mese precedente.

Le imprese elettriche devono inviare i dati relativi al canone RAI riscattato nel mese precedente.

Intrastat – Presentazione elenchi INTRA mensili

Scadenza: 25 dicembre 2024

I soggetti IVA obbligati alla presentazione mensile degli elenchi INTRA devono trasmettere i dati relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Fascicolo INPS – Invio dati contributi e retribuzioni

Scadenza: 31 dicembre 2024

I datori di lavoro devono inviare i dati previdenziali e retributivi dei lavoratori dipendenti all’INPS.

Dichiarazione INTRA 12 per enti non commerciali

Scadenza: 31 dicembre 2024

Gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati devono presentare la dichiarazione INTRA 12 per gli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Iscrizione nell’elenco UNIRE

Scadenza: 31 dicembre 2024

I proprietari di cavalli da corsa devono iscriversi nell’elenco dell’UNIRE per applicare l’aliquota IVA ordinaria sui premi.

Libro unico (Compilazione e/o stampa dati)

Scadenza: 31 dicembre 2024

I datori di lavoro privati devono registrare e stampare i dati sul Libro Unico del Lavoro, che deve essere completato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Riepilogo delle scadenze fiscali di dicembre 2024

Data Adempimento 2 dicembre 2024 Bollo e Superbollo auto (versamento ottobre) Secondo acconto P.IVA over 170mila euro e correzione quadro RS Forfettari Fatture elettroniche (versamento imposta di bollo) UniEmens (invio dati retributivi e contributivi) ZES Unica (comunicazione integrativa investimenti realizzati) Cassa integrazione per eventi non evitabili Enti non commerciali e agricoltori esonerati (INTRA 12 ottobre) 16 dicembre 2024 IMU (versamento saldo) Condomini sostituti d’imposta (versamento ritenute) Imposta sugli intrattenimenti (versamento mensile) INPS (contributi gestione separata collaboratori) INPS (contributi lavoro dipendente) IVA (associazioni senza scopo di lucro, fatturazione differita, liquidazione IVA mensile) OICR (versamento ritenute su proventi) Sostituti d’imposta (versamento imposta sostitutiva e ritenute) Tobin Tax Split Payment (versamento IVA) 20 dicembre 2024 FASC (versamento contributi mensili per imprese di spedizione e agenzie marittime) Comunicazione dati canone RAI 25 dicembre 2024 Intrastat (presentazione elenchi INTRA mensili) 31 dicembre 2024 Fascicolo INPS (invio dati contributi e retribuzioni) Bollo e Superbollo auto (versamento novembre) Dichiarazione INTRA 12 di novembre per enti non commerciali e agricoltori Iscrizione nell’elenco UNIRE (cavalli da corsa) Presentazione della comunicazione integrativa ZES unica Libro unico (compilazione e/o stampa dati)