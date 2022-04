Fattura elettronica per forfettari: nuovi obblighi ed esclusioni

Obbligo di fattura elettronica dal primo luglio 2022 per i contribuenti forfettari con fatturato superiore a 25mila euro, comprese ASD e terzo settore.

Nel decreto PNRR 2 viene introdotto dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica B2B anche per i contribuenti in regime forfettario, con una sola eccezione, almeno in base alle anticipazioni sul testo del provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: restano fuori dall’obbligo le Partite IVA in flat tax con fatturato fino a 25mila euro, che potranno continuare ad emettere fatture cartacee. I forfettari che superano tale soglia, dal 1° luglio 2022 hanno l’obbligo di fattura elettronica.

In attesa di conferme, vediamo in dettaglio a chi si applicano le nuove regole e con quali tempistiche, strumenti e sanzioni.

Per chi scatta il nuovo obbligo e-fattura

Fattura elettronica per Forfettari obbligatoria dal 1° luglio 13 Aprile 2022 Dal 1° luglio 2022 viene abolita l’esenzione per i contribuenti che applicano il regime agevolato con flat tax al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività), ma il nuovo obbligo scatta soltanto se il fatturato annuo è tra 25mila e 65mila euro. L’estensione dell’obbligo riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli enti del terzo settore con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro.

Per il resto, il regime forfettario resta invariato, applicandosi alle Partite IVA che incassano fino a 65mila euro (con flat tax al 15%). Su questo punto interverrà, eventualmente, la riforma fiscale, mentre la novità inserita nel decreto PNRR 2 riguarda esclusivamente l’obbligo di fatturazione elettronica.

Quanti sono i forfettari coinvolti

Fattura elettronica record: +22% di gettito IVA 11 Aprile 2022 I forfettari, in base ai dati del Ministero delle Finanze sono circa 1,7 milioni di contribuenti. Bisognerà ora fare i calcoli introducendo il paletto dei 25mila euro per capire con precisione quanti sono i contribuenti per i quali dal prossimo luglio scatterà il nuovo obbligo. Tenendo presente che ci sono soggetti non obbligati che già emettono fattura elettronica. In base a un report Aruba-IDC sul livello di adozione della e-fattura fra le PMI italiane, il 46% delle piccole aziende utilizza la fattura elettronica pur senza averne l’obbligo, dato che cresce al 58% nel settore Finanza e al 76% nel settore dei Servizi professionali.

Come emettere fattura elettronica

La fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, è costituito un file generato direttamente in formato XML e inviato ai clienti transitando sul Sistema di Interscambio (SdI), che ne effettua tutti i controlli formali del caso. Per la generazione e la trasmissione della e-fattura si possono utilizzare:

il software gratuito del Fisco: Compilazione Fattura Elettronica ,

, la mobile app gratuita del Fisco: Fatturae ,

, la procedura telematica gratuita dal portale Fatture e Corrispettivi ,

, altri prodotti di mercato che rispettino le specifiche tecniche.

Sanzioni e periodo transitorio

Previsto un periodo transitorio senza sanzioni pur a fronte dell’obbligo dal primo luglio: si applica per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, quindi fino a fine settembre (se l’anno fiscale coincide con l’anno solare); in questo periodo, non saranno comminate sanzioni agli inadempienti se la fattura verrà comunque emessa, in formato elettronico, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica anti-evasione

Fatturazione elettronica europea dal 2023 17 Marzo 2022 La fattura elettronica si è rivelata finora uno strumento efficace per combattere l’evasione fiscale. In base ai dati comunicati dal Governo all’Unione Europea, ha permesso di recuperare direttamente due miliardi di euro, più ulteriori 580 milioni di euro di entrate supplementari attribuibili indirettamente alla misura. Lo strumento ha permesso anche di sventare frodi relative a operazioni transfrontaliere intra-UE, sulla base di flussi di fatturazione per operazioni inesistenti, per un importo di circa un miliardo di euro.

Per questi motivi, l’Italia ha chiesto e ottenuto il via libera UE all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024 e con platea estesa dei soggetti coinvolti.