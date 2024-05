Velocizzare la gestione dell’e-commerce è un potente volano di crescita per il business: collegare lo store virtuale a un software di fatturazione elettronica ricco di funzionalità, come Fatture in Cloud, può fare la differenza.

La gestione degli aspetti burocratici e delle operazioni legate agli ordini e alla fatturazione non devono rappresentare un freno per chi sceglie di aprire le porte al commercio elettronico, sia tramite la decisione di aprire un e-commerce, sia creando un profilo da venditore su un marketplace già avviato.

La vendita di prodotti e servizi attraverso un canale online, infatti, garantisce numerose opportunità di crescita per il business e permette di accedere a diversi vantaggi.

Per poterli sfruttare al meglio, tuttavia, è fondamentale poter rendere più snella ed efficiente la gestione di tutto ciò che concerne la gestione amministrativa dell’e-commerce, in modo da poter dedicare tempo e risorse alle attività che si rivelano strategiche per lo shop.

Collegare la piattaforma utilizzata per la vendita online con il proprio software di fatturazione, ad esempio con Fatture in Cloud, permette di automatizzare alcune operazioni, come il trasferimento di dati da un applicativo all’altro. Questo si traduce in una drastica riduzione dei tempi dedicati al data entry e del margine di errore, insieme a una maggior velocità ed efficienza nella registrazione dell’ordine, nelle operazioni di magazzino e nell’emissione della fattura.

Commercio elettronico, fatturazione e criticità da superare

Esattamente come accade per i negozi fisici, l’attività di vendita online impone non solo il rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione, ma anche tutta una serie di operazioni legate alla gestione degli ordini e alla fatturazione che, se non supportata dall’uso di un software efficace, può rallentare il lavoro ed esporre a possibili errori.

Per vendere un prodotto o un servizio online è possibile percorrere due strade differenti: aprire un portale e-commerce proprietario utilizzando una piattaforma ad hoc o un applicativo CMS (Content Management System), oppure rivolgersi a un marketplace creato da un intermediario.

A prescindere dal canale utilizzato, è sempre fondamentale rispettare le regole relative alla certificazione della vendita che cambiano a seconda della tipologia di commercio:

nel commercio elettronico indiretto , che prevede la vendita online di un bene materiale, le transazioni sono trattate come cessioni di beni e non è previsto l’obbligo di emissione di fattura a meno che il cliente non ne faccia richiesta;

, che prevede la vendita online di un bene materiale, le transazioni sono trattate come cessioni di beni e non è previsto l’obbligo di emissione di fattura a meno che il cliente non ne faccia richiesta; nel commercio elettronico diretto, basato sulla vendita di beni immateriali o virtuali con consegna in modalità telematica, le transazioni sono considerate prestazioni di servizio ed è sempre prevista l’emissione e la trasmissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI).

Una delle principali difficoltà riscontrate da chi gestisce un e-commerce, inoltre, è data dalla necessità di prestare attenzione a tutti gli aspetti fiscali evitando di commettere errori che possono compromettere il successo della vendita, spesso dovuti al trasferimento manuale dei dati dalla piattaforma digitale al software di fatturazione e gestione delle attività. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

errori relativi alla fattura (generati riportando i dati del cliente o i beni venduti, con i relativi prezzi);

(generati riportando i dati del cliente o i beni venduti, con i relativi prezzi); errori nello scarico di magazzino a seguito della vendita del prodotto, che conducono ad avere una situazione di magazzino non corrispondente alla realtà;

a seguito della vendita del prodotto, che conducono ad avere una situazione di magazzino non corrispondente alla realtà; errori nella trascrizione dei dati dei clienti , che comportano ulteriori difficoltà nei successivi contatti;

, che comportano ulteriori difficoltà nei successivi contatti; errori nei report di analisi delle vendite , dovuti all’errata trascrizione delle merci vendute e dei clienti;

, dovuti all’errata trascrizione delle merci vendute e dei clienti; errori nei report relativi all’andamento degli affari, causati dall’errata trascrizione dei movimenti in entrata.

Poter velocizzare e gestire in modo integrato le attività amministrative dell’e-commerce, quindi, rappresenta un potente volano di crescita per il business. Tutto questo diventa possibile affidandosi a un software di fatturazione elettronica completo e ricco di funzionalità aggiuntive, come Fatture in Cloud.

Fatture in Cloud semplifica la fatturazione dell’e-commerce

Con Fatture in Cloud la fatturazione delle vendite online diventa facile, intuitiva e veloce grazie alla possibilità di collegare il software al negozio online o al marketplace, lasciando che i dati degli ordini si trasferiscano in automatico azzerando sprechi di tempo e rischi.

I dati dell’ordine vengono trasmessi in automatizzato dallo shop a Fatture in Cloud, consentendo di emettere ricevute, fatture, fatture elettroniche e corrispettivi in pochi click.

Inoltre, sempre grazie a questo flusso di dati automatico, è possibile movimentare il magazzino e aggiornare le anagrafiche.

Integrabile ai principali software CMS e piattaforme per il commercio elettronico (come TeamSystem Commerce, Woocommerce e Prestashop), Fatture in Cloud si caratterizza per numerose funzionalità:

fatturazione elettronica , con la creazione, invio e ricezione di e-fatture includendo la firma digitale e la conservazione a norma;

, con la creazione, invio e ricezione di e-fatture includendo la firma digitale e la conservazione a norma; ricevute e altri documenti , come fatture non elettroniche, ricevute, DDT e altro;

, come fatture non elettroniche, ricevute, DDT e altro; rubrica clienti e fornitori , che comprende la gestione delle anagrafiche di clienti e fornitori in modo ordinato;

, che comprende la gestione delle anagrafiche di clienti e fornitori in modo ordinato; analisi e report , per tenere sotto controllo le entrate, le uscite, il limite dei ricavi e altri indicatori utili a chi opera in regime forfettario;

, per tenere sotto controllo le entrate, le uscite, il limite dei ricavi e altri indicatori utili a chi opera in regime forfettario; prodotti e magazzino , con l’importazione del listino prodotti e la gestione dei movimenti di magazzino con analisi dei dati sulla merce venduta;

, con l’importazione del listino prodotti e la gestione dei movimenti di magazzino con analisi dei dati sulla merce venduta; registro spese , anche mediante una semplice foto dello scontrino;

, anche mediante una semplice foto dello scontrino; condivisione con il commercialista, con possibilità di fargli scaricare le fatture e di ricevere in tempo reale gli F24 direttamente nel software.

=> Scopri tutte le funzionalità e i vantaggi di Fatture in Cloud sul sito ufficiale.