Fattura elettronica per Forfettari: obbligo verso l’approvazione in CdM

In Consiglio dei Ministri l'obbligo di fattura elettronica per Forfettari, l'anticipo delle sanzioni POS e semplificazioni fiscali PNRR: le anticipazioni.

Obbligo di fattura elettronica per i forfettari, potenziamento della lotteria degli scontrini, sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con POS: secondo le anticipazioni, rientra tutto nel pacchetto di misure fiscali che il Governo porta nel Consiglio dei Ministri atteso oggi, mercoledì 13 aprile, con un decreto di attuazione di obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per includere nel pacchetto anche la fatturazione elettronica obbligatoria per Partite IVA in flat tax serve tuttavia un accordo di maggioranza, per cui nulla è scontato.

Vediamo intanto cosa riferiscono le indiscrezioni sui contenuti del pacchetto di misure atteso nel prossimo CdM.

Fatturazione elettronica per Forfettari

Fattura elettronica: ok all'obbligo per Forfettari 10 Dicembre 2021 L’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro è un provvedimento da tempo nell’agenda dell’Esecutivo. A fine 2021 era arrivato il parere positivo della commissione UE sulla richiesta italiana si estensione e potenziamento della e-fattura in chiave anti-evasione, con proroga al 2024 dell’obbligo già in vigore per tutte le operazioni B2B e l’estensione alle Partite IVA che applicano il regime forfetario, finora esclusi.

Dopo l’ok di Bruxelles è necessario uno specifico provvedimento di Governo, che potrebbe essere inserito nel nuovo decreto sull’attuazione del Recovery Plan.

Anticipo sanzioni per obbligo POS

Sanzioni per chi non accetta carte di pagamento 12 Gennaio 2022 Sempre con l’obiettivo di contrastare forme di elusione ed evasione fiscale, si pensa a introdurre a giugno, dunque in anticipo rispetto alla scadenza del 2023 attualmente prevista, le nuove sanzioni per commercianti, autonomi e professionisti che non accettano pagamenti digitali o con POS: multa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione. Non solo: sarebbe anche previsto l’obbligo di invio al Fisco di tutti gli scontrini relativi ad operazioni con pagamento digitale.

Lotteria Scontrini potenziata

Lotteria Scontrini: vademecum, estrazioni e premi 24 Novembre 2021 Si attendono anche novità per quanto riguarda la Lotteria Nazionale degli Scontrini, con ulteriori estrazioni e premi istantanei. Aperto il dibattito anche su altre semplificazioni, per esempio con la sostituzione dell’attuale meccanismo di partecipazione con codice a barre sugli scontrini, che poi il partecipante scansiona autonomamente, probabilmente con la app IO: se e quando ci sarà un accordo su questo punto, sarà necessario un intervento legislativo che vada a modificare l’attuale formazione della legge sulla lotteria (comma 540 della legge 232/2016) sul codice lotteria.

Altre misure e novità

Il pacchetto di norme fiscali mira a semplificare una serie di procedure volte a centrare 45 obiettivi del PNRR previsti entro fine giugno, che spaziano agli Appalti alla Pubblica Amministrazione passando per il contrasto all’evasione fiscale. Il CdM, di cui si attende ancora la convocazione ufficiale (dovrebbe tenersi alle ore 17:00), potrebbe anche approvare nuove misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si parla anche di nuovi adempimenti per il Superbonus 110%, con l’ipotesi è di rendere obbligatoria la comunicazione all’ENEA.