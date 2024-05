Indennità di malattia e maternità: aumenti per gli autonomi

Aumentano le indennità INPS per la malattia e la genitorialità, adeguate all'inflazione: nuova Circolare INPS con importi e massimali per il 2024.

L’INPS comunica i nuovi importi di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, degenza ospedaliera, di maternità e paternità e di tubercolosi per autonomi e altre categorie di lavoratori diversi dai dipendenti.

I valori, adeguati al tasso di inflazione, sono contenuti nella nuova Circolare 61/2024, che integra le tabelle diffuse a gennaio con la Circolare 21/2024.

Indennità INPS 2024 per gli autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’indennità di maternità e paternità si calcola utilizzando importi differenziati per le diverse attività. Si applicano anche al congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e all’indennità per interruzione della gravidanza. In tutti i casi, in relazione a eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2024.

Tutti gli importi per categoria

Artigiani : 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato.

: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato. Commercianti : 56,87 euro, limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio.

: 56,87 euro, limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio. Coltivatori diretti , coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro, minimo di retribuzione giornaliera 2024 per operai dell’agricoltura. In questo caso, si fa riferimento alle nascite o ingressi in famiglia avvenuti nel 2024, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023.

, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro, minimo di retribuzione giornaliera 2024 per operai dell’agricoltura. In questo caso, si fa riferimento alle nascite o ingressi in famiglia avvenuti nel 2024, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023. Pescatori: 31,60 euro, il salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa.

L’importo reddituale per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 8.972,04 euro.

Indennità per altre categorie di lavoratori

Permessi, congedi e aspettativa per assistenza e malattia 2 Aprile 2024 Per quanto riguarda le altre categorie di lavoratori con i relativi minimali,

Per soci di società e di enti cooperativi il calcolo delle indennità viene effettuato sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari per il 2024 a 56,87 euro.

Per lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non è inferiore al minimale di legge, 50,59 euro nel 2024.

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni al momento si utilizzano ancora quelle dello scorso anno, contenute nella Circolare 72/2023. I salari definitivi per l’anno 2024 e il reddito applicabile per l’elaborazione delle prestazioni di maternità/paternità saranno comunicati non appena disponibili.

Il riferimento per i lavoratori italiani all’estero in Paesi extra-UE con accordi di sicurezza sociale, sono le retribuzioni convenzionali contenute nel decreto 6 marzo 2024 del Ministero del Lavoro.

Infine, in relazione ai lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari i valori riguardano solo l’indennità per congedo di maternità/paternità con inizio nel 2024:

8,33 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;

9,40 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;

11,45 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;

6,06 euro per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per l’indennità di tubercolosi occorre fare riferimento alla Circolare INPS 3/2024.

Prestazioni in Gestione Separata INPS

Ci sono tre fasce per ciascuna prestazione, relative alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento: 1-4, 5-8, 9-12. Ecco i valori 2024:

Degenza ospedaliera : rispettivamente 52,45 euro, 78,67 euro e 104,90 euro.

: rispettivamente 52,45 euro, 78,67 euro e 104,90 euro. Indennità di malattia : rispettivamente 26,22 euro, 39,34 euro e 52,45 euro.

: rispettivamente 26,22 euro, 39,34 euro e 52,45 euro. Assegno di maternità dei Comuni : 404,17 euro mensili per complessivi 2.020,85 euro.

: 404,17 euro mensili per complessivi 2.020,85 euro. assegno di maternità per lavoratori atipici: 2.488,14 euro.

Indennità per altre prestazioni

La circolare 61/2024 dettaglia infine gli importi 2024 per altre prestazioni:

Assegno di maternità dello Stato (assegno INPS di maternità per lavori atipici e discontinui): 2.488,14 euro;

(assegno INPS di maternità per lavori atipici e discontinui): 2.488,14 euro; congedo straordinario per genitori con reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo (articolo 34, comma 3, del dlgs 151/2001): il tetto di reddito 2024 è pari a 19.454,83 euro.

per genitori con reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo (articolo 34, comma 3, del dlgs 151/2001): il tetto di reddito 2024 è pari a 19.454,83 euro. congedi ai familiari di disabili in situazione di gravità: importo massimo giornaliero di indennità 116,25 euro con un massimo annuo di contribuzione figurativa pari a 14.039,73 euro.